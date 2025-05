«Il Puc riparte da zero, osservazioni mai discusse» 

Bocciato dalla Regione nel 2004 e nel 2020 messo in discussione da una serie di osservazioni, “il Puc riparte da zero con l'adozione di un nuovo piano, diverso dal precedente, soprattutto in agro”. In vista dell'imminente sbarco in Consiglio comunale del Piano urbanistico comunale redatto dalla giunta Nizzi, i consiglieri del PD, convocati dal segretario cittadino, Pietro Spano, si sono riuniti per discutere la nuova proposta e vagliare le motivazioni che hanno cestinato la precedente. Secondo i dem, il motivo addotto dall'amministrazione comunale non giustifica lo stravolgimento del Puc. «L'aggiornamento al Piano di assetto idrogeologico, commissionato anni prima, non può essere l'unica ragione e lo dimostrano le indicazioni della Regione targate Solinas che già nel 2021 produsse a riguardo 167 pagine di osservazioni critiche, mai discusse», dicono i dem. «Attendiamo la consegna degli atti e la presentazione ufficiale, vista la delicatezza e la riservatezza della materia per dare un nostro giudizio più approfondito», ha detto, a margine della riunione, il consigliere, Gianluca Corda, membro della Commissione consiliare urbanistica nella quale è in discussione il Puc. Quello di ieri è stato il primo di una serie di incontri sul tema ed è stato anche l'occasione per confrontarsi sull'idea di città che il PD di Olbia vuole per il futuro.

