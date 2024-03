Il Puc riduce le nuove zone di espansione 

Si va verso il ridimensionamento delle zone C di espansione di Maracalagonis dagli attuali 600mila a 160mila metri quadrati. Non ci sono alterative alle nuove leggi mirate a limitare il consumo del territorio. «In sostanza - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Antonio Melis - con il nuovo studio si prevede la individuazione delle zone C1, C2 e C3, contigue e intercluse all’abitato e nell’area urbana dove sarà possibile edificare. Le altre saranno riclassificate in zona agricola, di futura edificabilità per essere rimesse in zona C edificabile con le varianti al Puc che potranno essere proposte ogni due-tre anni in Consiglio comunale. Le tre zone C1, 2 e 3 edificabili si sviluppano a Sieni, Melixeddu, Pisanu, Carroi su un’area complessiva di 160mila metri quadrati».

A presentare lo studio in Aula è stato l’assessore Melis. Sono intervenuti la sindaca Francesca Fadda, la vice presidente del Consiglio Elisabetta Melis e i consiglieri Sebastiano Ghironi e Gregorio Contini che hanno chiesto un tavolo per un esame approfondito dello studio urbanistico. Interventi anche di Gianluca Mudu, Mariangela Perra, Ennio Fogli, Elio Ghironi, dell’ingegner Santino Quartu, dell’equipe di studio del Puc e della geometra Cinzia Perra, responsabile dei servizio urbanistico del Comune. La richiesta del tavolo tecnico, alla fine, è stata accolta.

«È giusto - ha concluso l’assessore Antonio Melis - che ogni dubbio venga chiarito con i tecnici prima del ritorno in Consiglio e il voto. Il tavolo tecnico si farà entro due settimane. Abbiamo già inviato le lettere di convocazione». (r. s.)

