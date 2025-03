«Il Puc penalizza pastori e contadini»  

Agricoltori in rivolta per le limitazioni che prevederebbe il piano urbanistico comunale adottato dal Consiglio a fine gennaio. Una gran parte dei terreni, infatti, ricadrebbe in zona H o comunque in zone vincolate che – in alcuni casi – impedirebbero qualsiasi modifica allo stesso terreno (e dunque col rischio di compromettere la produzione).

La richiesta

Per questo, con una lettera indirizzata al sindaco Marco Antonio Siddi, la Coldiretti ha chiesto la proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni (oggi è l’ultimo giorno utile). «Pur riconoscendo gli sforzi profusi dall’amministrazione – sottolineano il presidente Coldiretti Giorgio Demurtas e il direttore Giuseppe Casu – riteniamo che il Puc necessiti di un confronto approfondito con il settore agricolo e allevatoriale». E dunque «occorre modificarlo in alcune sue parti». La proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni «garantirebbe un confronto più ampio e costruttivo nell’interesse della comunità».

I limiti

Al di fuori dalla nota ufficiale il presidente Demurtas aggiunge che, senza le opportune modifiche «c’è il rischio di condannare a morte un intero comparto». In base al Puc adottato infatti (in adeguamento al Ppr regionale), «in diversi terreni ci sono così tanti vincoli che non si potrebbe tracciare neppure un sentierino d’accesso». E se è vero che il Puc è stato redatto in maniera corretta da un punto di vista tecnico «allora la politica si assuma le sue responsabilità. C’è il rischio di uno scontro con la Regione? Si proceda, non possiamo lasciare tutto in mano ai tecnici».

Il dibattito

Anche la minoranza ha chiesto una proroga per la presentazione delle osservazioni «per cercare di porre rimedio al grave deficit di partecipazione e confronto». Il capogruppo Alberto Cuccu chiarisce che «è interesse dell’amministrazione comunale consentire la massima partecipazione e comprensione del Piano».

Da parte del sindaco Siddi massima disponibilità: «Siamo a conoscenza delle problematiche emerse e dunque da parte nostra c’è la volontà di prorogare i termini per le osservazioni».

Per oggi (17.30) è stato convocato il Consiglio che dovrà esprimersi sulla proroga. «Le osservazioni che saranno presentate – aggiunge Siddi – saranno poi esaminate dal Consiglio».

