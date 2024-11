Il Puc parte dall’emergenza casa 

Quante sono le residenze vuote e invendute ad Alghero? Quanti nuovi posti letto servono al mercato turistico? Sono alcune delle domande alle quali l’azienda Nomisma, leader nelle ricerche di mercato, dovrà dare risposte nell’arco di tre mesi. Febbraio è il termine fissato con l’Amministrazione comunale per sviluppare uno studio sul patrimonio residenziale e sui nuovi fabbisogni abitativi e turistici della città: una indagine propedeutica all’adozione del Piano urbanistico comunale che la giunta vorrebbe portare al voto definitivo durante questa legislatura.Ieri la presentazione del progetto, nella sala di Porta Terra, con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e il referente di Nomisma, Marco Marcatili.

Cercasi casa

La questione abitativa, in una città turistica come Alghero, è diventata una vera e propria emergenza, con una radicalizzazione del fenomeno negli ultimi anni. Il vecchio piano regolatore del 1984 dovrà essere finalmente sostituito da un moderno strumento di pianificazione che tenga conto delle reali necessità.Al primo posto la casa. «Un problema comune al resto del Paese, – ha svelato Marco Marcatili – basti considerare che su tre milioni di italiani che cercano casa, solo 600mila riescono a concludere l’acquisto». Difficoltà enormi anche per le locazioni a lungo termine, ormai introvabili. Alghero ha deciso di affrontare il problema su basi scientifiche, studiando il fenomeno per poi trovare delle soluzioni. «Un caso unico, – ha commentato il consigliere regionale Di Nolfo - aggredire il fenomeno partendo dai numeri e la Regione sarà al fianco del Comune in questa operazione». Non ci sono ancora dati aggiornati, ma sono migliaia gli appartamenti vuoti in città, per un totale di 18 mila posti letto: un numero di parecchio superiore alla disponibilità negli hotel. Case-vacanze per lo più, destinate ai turisti durante la stagione balneare e a studenti o lavoratori da ottobre a maggio.

L’analisi

«Un tema particolarmente sentito e conosciamo bene le difficoltà che affrontano le famiglie nella nostra città, – ha detto il sindaco Cacciotto – ecco quindi l’esigenza di mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo, ma per poterlo fare è necessaria una analisi propedeutica, uno studio che sia veritiero, una ricognizione puntuale del fabbisogno abitativo e turistico della città, a partire dal patrimonio residenziale pubblico e privato». L’assessore Corbia crede molto in questo approccio e ha già in mente alcuni espedienti normativi per costringere gli impresari edili a riservare una quota di metri cubi a prezzi calmierati. «Dobbiamo comprendere il fenomeno per fare scelte più giuste», ha sottolineato. Il nuovo Puc, dunque, conterrà gli strumenti per agevolare l’accessibilità alla casa, con una nuova offerta abitativa sociale.

