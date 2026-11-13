La giunta Cacciotto sogna una adozione bipartisan, ma il nuovo Piano urbanistico comunale è già finito nel mirino del centrodestra. Forza Italia e Fratelli d'Italia contestano la proposta dell'amministrazione e chiedono di fermare il percorso verso l'adozione, prevista entro gennaio, per consentire un esame approfondito degli elaborati e un confronto pubblico. Durissimo il giudizio di Forza Italia, che denuncia, tra l’altro, «errori macroscopici, contraddizioni e strafalcioni tecnico-giuridici».

Tra le criticità segnalate dagli azzurri, le diverse possibilità di ampliamento riconosciute agli alberghi delle zone costiere rispetto a quelli urbani, le incertezze sulla perequazione e le incongruenze nei Progetti Guida. Nel comparto Orti-Carmine, ad esempio, gli abitanti insediabili sarebbero 1.002 in una tavola e 1.104 nelle schede di dettaglio. Contestate anche le regole sul calcolo dei volumi e la superficie minima di 55 metri quadrati per le abitazioni nelle zone B e C. «Non sono refusi innocui, possono incidere sui diritti edificatori e sugli investimenti», sostengono gli avversari politici. Fratelli d'Italia, dopo l'incontro con l'assessore Roberto Corbia, punta invece il dito su tempi e modalità del confronto. «Il Puc non può essere adottato al buio. Prima servono gli elaborati completi e una discussione pubblica». Secondo il partito, i documenti precedentemente pubblicati sarebbero stati definiti incompleti e superati, mentre si ipotizzano già cinque commissioni senza avere a disposizione tutti i nuovi atti. Entrambi i partiti richiamano i rischi legati alle misure di salvaguardia, che scatterebbero con l'adozione, con possibili ripercussioni sull'attività edilizia e l'economia cittadina.

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