Il Puc in Consiglio sul filo di lana 

Il tentativo era andato a vuoto con le precedenti amministrazioni. Dopo vent’anni l’obiettivo adesso è (quasi) raggiunto: Cagliari avrà un nuovo Puc, il documento di pianificazione urbanistica che disegna la città del futuro. Il provvedimento, quando mancano pochi giorni alla fine della consiliatura, arriva sul filo di lana. Non è ancora un testo definitivo, perché dovrà essere approvato dal Consiglio comunale (quello attuale o quello futuro) dopo l’illustrazione in commissione Urbanistica e il coinvolgimento della città, ma comunque è un primo e decisivo passo verso una «Cagliari più verde e meno grigia», scrive il sindaco Paolo Truzzu. Se per la maggioranza di centrodestra si tratta di una «svolta storica», per l'opposizione la pubblicazione della delibera è una «mossa della disperazione, quando mancano pochi giorni alla fine di questa amministrazione».

Il dettaglio

Tra le priorità del Puc ci sono, tra le altre cose, il recupero del tunnel di Tuvumannu (con diversi scenari possibili, uno è quello di realizzare un'area parcheggio, un altro è costruire una viabilità per il quartiere), la valorizzazione di tutto il fronte mare, da Giorgino a Sant’Elia (con il waterfront di via Roma, con il piano guida di Su Siccu), la rigenerazione urbana delle periferie (Is Mirrionis, San Michele, Sant’Avendrace e Sant’Elia) in chiave non solo urbanistica ma anche sociale con la creazione di nuovi servizi.. «Il nuovo Puc è un documento che lasciamo in eredità alla città», scrive Truzzu sui social. «Un lavoro importante e approfondito, che conferma che puntiamo sul verde, sulla rigenerazione urbana, sulla ricucitura della città storica al mare, con una nuova straordinaria area portuale, vivibile e capace di esprimere la contemporaneità. Abbiamo pensato anche a soluzioni per favorire la rinascita delle aree periferiche, a partire da Sant’Elia, quartiere più stadio, fino alle zone umide di Molentargius e Santa Gilla». «Il Piano segue le linee programmatiche di questa amministrazione, promuove la città che si sviluppa sul mare e consolida la sua vocazione turistica con tanti servizi per i cittadini», sottolinea l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Giorgio Angius.

Perché sì

Il documento è a disposizione di tutti i cittadini. «Domani e venerdì cominceremo la trattazione in commissione», dice il presidente dell’Urbanistica Antonello Angioni. «È doveroso cominciare la discussione e se ci saranno le condizioni, la commissione deciderà di votarla e arrivare così in aula», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Antonello Floris, capogruppo di FdI: «La città aspetta questo piano da 20 anni, io spero che si possa approvare prima della fine della consiliatura». «Un piano di sviluppo e crescita della città per i prossimi decenni: il grande obiettivo è liberare risorse dando spazio allo sviluppo urbanistico, valorizzando il patrimonio ambientale e storico della città. Ora deve partire un processo partecipativo che renda protagonisti i cittadini. Regole chiare e prospettive di sviluppo: Cagliari ha bisogno di questo», sottolinea Roberto Mura (misto).

Perché no

L’opposizione è sul piede di guerra: «Presentare un puc definitivo quando l’esperienza dell’amministrazione si sta concludendo è una mossa della disperazione», dice Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd. «Un atto violento nei confronti di questo Consiglio comunale», gli fa eco Matteo Lecis Cocco Ortu (Sinistra per Cagliari). E aggiunge: «Presentarlo in “zona Pavoletti” significa costringere tutti a un approfondimento che purtroppo non può essere scevro dalle dinamiche elettorali». «Finché il Consiglio è in carica è legittimo iniziare la discussione in commissione», dice Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti. «Non c’è il tempo per portarlo in Consiglio perché non c’è il tempo per affrontare la discussione. La speranza», conclude Massa, «è che non sia il commissario che verrà ad approvarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA