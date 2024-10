«Il Puc arriva sotto l’albero» 

Davide Burchi, 46 anni, è un inguaribile ottimista. Al secondo anno del suo secondo mandato il sindaco Pd vede solo bicchieri mezzo pieni: «Sono davvero soddisfatto, abbiamo seminato tantissimo. Spero che i prossimi due anni e mezzo siano felici per i nostri cittadini. Più parcheggi, da via Marconi a Villaggio Fiaschetti, strade sicure e asfaltate dopo la conclusione dei lavori per la fibra. Ma non solo. Sul fronte acqua stiamo per scavare quattro pozzi che saranno gestiti da Abbanoa e nel frattempo la condotta foranea porterà due litri d’acqua al secondo in più, il 15 per cento».

Cantieri

I dubbi nella prima parte del bis si sono concentrati su Pnnr e cantieri, specie a vedere l’erba dei vicini, verde dollaro. «Abbiamo portato a compimento alcuni progetti già cominciato e ne abbiamo messi in cantiere degli altri. Sono stati portati a compimento i lavori a Sa Serra (500 mila euro) e nell’area incrocio Pip (600 mila), il playground a Coroddis e con l’ufficio di piano lavoriamo alla Pa digitale e tanto altro».

Il gruppo è coeso, tuttavia Burchi ha sistemato qualcosa. «Non parlerei di rimpasto ma solo di rimodulazione con la modifica di alcune deleghe. Dopo venti mesi è normale fare aggiustamenti. Si prende atto delle energie che ogni singolo ha a disposizione». Nel dettaglio due dei candidati più votati, Daniele Deplano e Francesca Loi hanno ceduto deleghe importanti come Lavori pubblici e Bilancio, andate alla vicesindaca Maria Tegas e al sindaco stesso.

Punto nascita

La partita decisiva si gioca sulla sanità, chiuso da due anni. Un disastro per tutto il territorio. «Sul punto nascita non cediamo di un passo. Sappiamo che sono state bandite le procedure di gare per il nuovo primario ma anche che al momento c’è solo un pediatra. Abbiamo fatto proposte a questa Giunta regionale e a quella uscente, come la foresteria per gli specializzandi e poi lavorato sugli aumenti stipendiali. Pensiamo si possa fare qualcosa anche per l’arrivo di medici cubani. In Calabria ha funzionato. La settimana prossima saremo a Cagliari a parlare di questo».

Nell’immediato all’orizzonte c’è il Puc. «Speriamo di riuscire ad approvarlo in Consiglio entro il 2024. In questo modo potremmo fare molto per le infrastrutture in zona artigianale». E come non parlare di burocrazia. Perché la lentezza o presunta tale sembra essere in continuità con il primo mandato. «Ci sono stati problemi per l’aerofune. Noi ci crediamo. Non ci sono imprese locali per realizzare il progetto. Il bando è in vigore, aspettiamo. Per noi è un progetto caratterizzante. Alla fine anche Girilonga inizia a prendere forma. Ma vorrei sottolineare come molti progetti da 300 mila euro sono stati iniziati e terminati.

