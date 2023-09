Il Puc agita la maggioranza 

Declinando tutto al condizionale, come è d’obbligo quando il tema è la politica, mercoledì prossimo la maggioranza che sostiene il sindaco Paolo Truzzu dovrebbe tornare a incontrarsi per continuare la discussione sul Puc. Si ripartirà dall’incontro (asfittico) di mercoledì scorso quando l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius, insieme al dirigente del servizio, ha convocato la prima riunione per cominciare l’esame della bozza depositata lo scorso giugno. Obiettivo più volte dichiarato dall’amministrazione è correre e arrivare all’approvazione del documento prima della fine della consilitaura, e la prima riunione convocata a fine agosto è una chiara testimonianza. Ma l’inizio del percorso non è stato dei migliori: perché tra chi era ancora in ferie e chi indisponibile per altre ragioni, a quella convocazione hanno risposto appena quattro consiglieri di maggioranza, con la diserzione annunciata del capogruppo di Solinas Presidente che suona come un campanello per sindaco e maggioranza. «Siamo sempre in sintonia con il sindaco», premette Aurelio Lai, «la mia scelta di non partecipare è legata al fatto che avevo chiesto di poter esaminare la bozza ma non ci è stata fornita. Se dobbiamo discutere di qualcosa, dovremmo almeno capire di che cosa».

Ottovolante

I “pompieri” gettano acqua sulle scintille innescate dopo quella presa di posizione, ma è evidente che qualche mal di pancia ci sia. Magari più un sussurro che vere e propria grida, ma è comunque un controcanto che fa fibrillare la maggioranza. Se poi si aggiunge che un autorevole esponente in Consiglio comunale tiene a ricordare che «loro», quelli di Solinas presidente, «sono sempre in cinque e se decidono di votare con gli altri», quelli di opposizione, «possono mettere in discussione la maggioranza in qualsiasi momento», allora si capisce quale sia il clima a Palazzo Bacaredda.

Gli scenari

Magari è solo uno spettro. Ma incastrando, come in un tetris, anche gli umori della minoranza di centrosinistra allora il Puc può davvero diventare una mina pronta a esplodere. «La maggioranza vuole discutere questo Puc a carte coperte con i suoi rappresentanti e copertissime con noi. Mi pare che si stia partendo col piede sbagliato», tuona Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti. «Abbiamo chiesto di poter vedere la bozza ma questa opportunità ci è stata negata, dicendoci che prima di tutto sarebbe dovuta passare al vaglio della maggioranza». Una risposta politica che non fa una piega. «A quel punto abbiamo fatto un accesso agli atti, ma ancora del documento neanche l’ombra».

Sul coinvolgimento nella discussione dell’opposizione già fin d’ora spinge anche il gruppo Solinas presidente. «Ritengo che debba essere coinvolta anche la minoranza, il puc è un documento che dà la visione di città. Fermo restando che spetta alla maggioranza decidere, e lo farà con il voto finale, nella discussione non dovrebbe essere esclusa la minoranza». L’iter è appena cominciato. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA