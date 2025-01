Il Psg piomba su Kvara 

Napoli protagonista del mercato. Il Psg si è rifatto sotto per Kvaratskhelia e offre 80 milioni con la possibilità di inserire Skriniar (che piace a Conte) come parziale contropartita tecnica. L’eventuale arrivo dell’ex interista farebbe scemare l’interesse per Danilo, che a quel punto potrebbe restare alla Juventus fino al termine del campionato. Intanto però c’è da registrare che il Napoli per il georgiano non scende sotto la richiesta di 90 milioni: c’è quindi una differenza fra le parti da limare. Se Kvara partisse per Parigi il Napoli andrebbe su Chiesa, che a Liverpool non trova spazio, ma piace anche Zhegrova, kosovaro del Lille che l’estate scorsa De Rossi avrebbe voluto nella sua Roma.

L’acquisto

Intanto il ds dei partenopei Manna ha messo a segno un colpo a sorpresa per il centrocampo: sarebbe in chiusura l’arrivo in azzurro di Billing, danese classe 1996 del Bournemouth, che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro. Sarà il sostituto di Folorunsho, che si trasferirà alla Fiorentina. I campani hanno anche mollato la lista Casadei, sul quale è tornato il Torino (in seconda fila anche Lazio e Monza, che continua anche la trattativa per Insigne).

L’attacco

Il Milan pensa sempre a Rashford del Manchester United per l’attacco, ma rimane da sciogliere il nodo dell’ingaggio, troppo alto. Per questo anche il Como sembra non essere più interessato, ma potrebbe essere una ritirata strategica. Ma sull’attaccante della Nazionale inglese si è inserito il West Ham, che ha chiesto di essere tenuto aggiornato. Nella rosa della squadra londinese Rashford prenderebbe il posto del tedesco Fullkrug, per il quale è ora spuntata la Roma visto che non sembra facile arrivare a Beto dell’Everton. Intanto il Milan non ha accettato l’offerta del Lipsia per Okafor, che chiedeva l’attaccante in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Intanto i rossoneri e la Roma discutono di Saelemaekers, che la squadra di Ranieri vorrebbe acquisire a titolo definitivo. Ma la dirigenza milanista non è così convinta di voler riscattare Abraham, che per rimanere dovrebbe anche ridursi l’ingaggio.

I giallorossi

La Roma è interessata anche a Frattesi, ma la richiesta di 45 milioni dell’Inter ha fatto fare marcia indietro, almeno per ora, al club. Dall’Inghilterra altre voci su Rovella, centrocampista della Lazio che piace non solo al Manchester City ma anche al Liverpool. Il presidente laziale Lotito continua però a dire che il giocatore è incedibile. La Fiorentina insiste con il Monza per Pablo Marì e con il Botafogo per Luiz Henrique, ma in quest’ultimo caso le parti sono ancora lontane vista la differenza fra l’offerta viola, 20 milioni, e la richiesta di 30 della società carioca. Il Como rischia di non prendere più Matic, che avrebbe deciso di rimanere al Lione, mentre perso Rafa Marin per la difesa (lo spagnolo dovrebbe tornare in patria, al Villarreal) ora il nuovo obiettivo è il gioiello del Gremio Viery, 20 anni compiuti lo scorso 2 gennaio.

