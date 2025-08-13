Il Psg non muore mai: pari al 94’ e trionfo ai rigori 

Udine. Ha vinto ancora il Psg (6-5, ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari). Ma la Supercoppa Europea ospitata ieri da Udine è stata una sfida intensa, emozionante e molto particolare, visto che mentre il Tottenham faceva la preparazione, i parigini riposavano, com'era necessario, dopo le fatiche del Mondiale per club di cui avevano giocato la finale appena un mese fa. Così ieri fino a 5' dalla fine i francesi, dopo quella NY con il Chelsea, hanno rischiato seriamente di perdere un'altra sfida che assegnava un trofeo. Sotto di due reti, tra l'85' e il 94' hanno tirato fuori dal cilindro il colpo di scena dei gol dei subentrati Lee Kang e Gonçalo Ramos, e quindi il pari e poi il successo ai calci di rigore: 6-5. Frutto degli errori in fase di penalty di Van de Ven e Tel, quest'ultimo francese del Tottenham che avrebbe voluto dare un dispiacere a chi, il Psg,non l'ha mai voluto e invece ha commesso l'errore che ha compromesso le chance di vittoria.

La partita

Eppure fino a quel finale così pazzo, al “ribaltone” della partita, a far pendere la bilancia del Tottenham erano stati l'evidente differenza di condizione fisica (il Psg aveva nelle gambe solo 7 giorni di lavoro e nessuna amichevole giocata), ma anche, probabilmente, i veleni del caso Donnarumma che potevano aver condizionato chi ne ha preso il posto. Un errore, o 'papera', prima o poi lo commettono tutti, ma Lucas Chevalier lo ha fatto proprio nel match finora più importante della sua giovane carriera, quello dell'esordio nella porta del Paris SG, e ora chissà che diranno i tifosi anche se la colpa dell'allontanamento di chi c'era prima, “Gigio”, se l'è presa tutta Luis Enrique, che a fine partita è corso ad abbracciare il suo nuovo pupillo. Il quale nei tiri dal dischetto ne ha parato uno a Van de Ven, l'uomo che al 39' pt aveva segnato il primo gol degli Spurs. Poi, al 3' st, Chevalier era andato con le mani da sotto sul pallone colpito di testa da Romero e ciò aveva voluto dire il mancato controllo della sfera, finita in fondo al sacco per il 2-0 del Tottenham. In precedenza, il vantaggio lo aveva segnato Van de Ven in ribattuta. Per il resto a fare il match era stato sempre il Tottenham, con il Psg limitato dalla condizione fisica approssimativa di troppi suoi elementi, come Doué (l'eroe della finale di Champions contro l'Inter), Pacho, Hakimi, Vitinha e Kvaratskhelia.

RIPRODUZIONE RISERVATA