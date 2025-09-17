VaiOnline
Champions.
18 settembre 2025 alle 00:13

Il Psg fa la festa all’Atalanta 

Paris St. Germain 4

Atalanta 0

Psg (4-3-3) : Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Men- des (20' st Zabarnyi); Fabián Ruiz (10' st Zaire-Emery), Vitinha, João Neves (13' st Ramos); Barcola, Mayulu (10' st Lee), Kvaratskhelia (20' st Mbaye). In panchina Marin, Safonov, L. Hernandez. All. Luis Enrique.

Atalanta (4-3-2-1) : Carnesec- chi; Kossounou, Hien, Djimsiti (20' st Scalvini, 40' Ahanor); Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic, De Kete- laere (1' st Samardzic); Maldini (1' st Krstovic). In panchina Obric, Zappacosta, Brescianini, Zalewski, Sulemana, Camara, Sportiello, Rossi. All. Juric.

Arbitro : Schaerer (Svi).

Reti : nel pt, 3' Marquinhos, 39' Kvaratskhelia; nel st, 5' Nuno Mendes, 46' Ramos.

PARIGI. Il Paris Saint-Germain festeggia con i fuochi d'artificio al Parco dei Principi il titolo di campione d'Europa. Alla ripresa del torneo che ha visto trionfare i parigini al primo anno senza Mbappé, la partita d'esordio contro l'Atalanta (4-0) diventa una festa dopo appena 2’13”: è capitan Marquinhos a stappare la prima bottiglia. La Dea ringrazia Carnesecchi che para tutto ciò che può (anche un rigore a Barcola) ma al 39' deve arrendersi al gol del- l'ex Napoli Kvaratskhelia. Juric nella ripresa toglie i due attaccanti, De Ketelaere e Maldini, per Krstovic e Samardzic e l'Atalanta contro lla meglio ma incassa il 3-0 con uno slalom inarrestabile di Nuno Mendes. Gonçalo Ramos mette il sigillo del 4-0 a tempo scaduto su un retropassaggio al portiere sbagliato da Bellanova.

Ultima nota: 19 bergamaschi in stato di fer mo dopo tafferugli nel centro di Parigi, vicino al Centro Pompidou, la sera della vigilia del match.

RIPRODUZIONE RISERVATA

