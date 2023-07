Il Psd’Az sparisce dal Consiglio 

I Quattro Mori spariscono dallo scacchiere politico di via Porcu. Dopo l’addio di Lucio Torru - approdato momentaneamente al Gruppo misto - il Psd’Az perde anche gli altri due esponenti: Tonio Pani - capogruppo da inizio consiliatura - e Romina Angius. «Saremo sempre sardi e sardisti, ma con la casacca del polo civico», hanno detto ieri nell’aula consiliare. «Sciogliamo il patto federativo, sperando che la nostra scelta risvegli le coscienze di chi ama davvero il partito».

L’addio

Ieri l’annuncio a inizio riunione del Consiglio comunale. «Non è nostro costume fare polemiche», le parole di Pani dopo una breve premessa dove ha ricordato l’alleanza stretta con i Quattro Mori nel 2020. «Tuttavia qui, nella massima assise comunale, abbiamo il dovere di prendere atto che quel patto politico tra il Polo civico di Quartu e il Psd’Az non è decollato, è venuto meno il confronto all’interno del partito stesso per ragioni che possono essere comprensibili ma non accettabili. Ne prendiamo atto, anche se con un po’ di amarezza», ha aggiunto Pani annunciando l’uscita dal gruppo Psd’Az, «la stessa amarezza di chi lascia la casa che ama, ma con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per dare risposte alla nostra comunità».

Motivazioni ribadite da Romina Angius: «Il patto federativo di alleanza e collaborazione con il Psd’Az si è rivelato a senso unico, abbiamo portato - da soli - il partito ad avere i candidati più votati, lasciando isolati noi hanno isolato un’intera città. Questo non vuole essere un rimprovero, ma la presa di coscienza del fatto che chi vive nei palazzi ovattati dimentica spesso chi è a stretto contato con i cittadini, condividendo i loro problemi e le loro angosce».

Il precedente

Di fatto le stesse ragioni espresse – con toni più aspri - dall’ormai ex sardista Lucio Torru che pochi mesi fa, lasciando il Psd'Az, aveva puntato il dito contro i vertici regionali e provinciali del partito.

Per Pani e Angius l’esperienza in Consiglio comunale prosegue - sempre in minoranza - con il Polo civico, movimento politico nato nel 2015 e collaudato durante la scorsa consiliatura. «Riteniamo giusto svestirci a malincuore di una casacca, quella partitica, dove abbiamo visto solo da lontano i compagni di squadra», ha sottolineato Pani, «per indossare solo quella civica con i colori sociali della nostra città. Continueremo a lavorare mantenendo i rapporti diretti con la comunità, girando per Quartu a piedi e incontrando la gente».

