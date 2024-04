Il Psd’Az scende dall’Aventino: «Più vicini a Mariotti e Tedde» 

«Accordi programmatici coi sindaci». Il Psd’Az ha trovato il proprio metodo delle Amministrative, a poco più di tre settimane alla presentazione delle liste: i sardisti hanno deciso di saltare il passaggio delle trattative con il centrodestra, da cui sono usciti, e stringeranno patti di governo con i singoli candidati alla carica di primo cittadino. Succederà a Sassari e ad Alghero. A Cagliari, invece, i Quattro Mori non hanno ancora scelto da che parte stare, se con Alessandra Zedda o con Giuseppe Farris, ma è sicuro che non ci sarà la corsa solitaria di Gianni Chessa.

Strategia sardista

Dunque Chessa, riconfermato in Consiglio regionale, non proverà a fare il sindaco del capoluogo. Troppo alto il rischio di una sconfitta, anche nel caso in cui venisse sperimentata la formula del polo civico. Il centrodestra si è unito su Alessandra Zedda, ma senza dare ai sardisti il tempo di discutere su Chessa, è stato il j’accuse che ha accompagnato l’uscita dei Quattro Mori dalla coalizione. Al momento non si può escludere che il Psd’Az converga sulla candidata di bandiera. Ma se ciò avvenisse, sarebbe frutto di un accordo diretto con la stessa Zedda. «Il Psd’Az è un partito libero – sottolinea Chessa -, prendiamo le nostre decisioni in totale autonomia e lo facciamo nell’interesse di cittadini e città».

Il nord dell’Isola

Il metodo scelto per Cagliari verrà applicato anche a Sassari. I sardisti sono sempre più vicini al rettore Gavino Mariotti, considerato il candidato più forte in caso di ballottaggio. L’alternativa è sostenere Nicola Lucchi, l’erede del sindaco uscente Nanni Campus. Ma con Lucchi è andato Sardegna al centro-Venti20, uno dei partiti che ha osteggiato di più la ricandidatura di Christian Solinas alle Regionali. La decisione ufficiale arriverà solo dopo il congresso nazionale di questi giorni: oggi a Oristano c’è la cerimonia di apertura, mentre i lavori politici sono programmati sabato e domenica ad Ala Birdi.

Alghero e Monserrato

Nella Catalogna di Sardegna lo schema del patto politico con il candidato sindaco è ugualmente nell’ordine delle cose per il Psd’Az: i sardisti sono in rotta di avvicinamento con Marco Tedde. L’azzurro, però, deve ancora spegnere il fuoco appiccato dai Riformatori locali, in guerra con la segreteria regionale: i primi sono intenzionati a sperimentare anche altre alleanze, mentre per la seconda non esiste una collocazione diversa rispetto al perimetro del centrodestra. Ma se il metodo del Campo largo di Alghero fosse lo stesso che si applica a Cagliari, i riformatori “ribelli” difficilmente verrebbero candidati con Raimondo Cacciotto (Avs). Infine Monserrato: il tavolo del centrodestra che si è riunito ieri a Cagliari sta puntando sul liberal democratico Alberto Corda. La decisione non è presa, la linea politica invece è definita: «La coalizione – dice Antonello Picci, coordinatore provinciale di Forza Italia – si presenterà nella sua forma tradizionale, i partiti torneranno ad essere protagonisti. Stiamo valutando il nome del leader: sarà un monserratino doc, stimato in città e che ha già maturato una esperienza nella pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni contiamo di ufficializzare la candidatura». ( al. car. )

