Il Psd’Az sceglie il centrodestra di Marco Tedde 

Il Psd’Az scioglie le riserve e decide, anche ad Alghero, di sostenere il centrodestra e quindi il candidato sindaco Marco Tedde. «Dopo una approfondita analisi della situazione politica locale e di quella regionale, si è giunti alla determinazione di sostenere, a seguito di una convergenza programmatica, l’alleanza di centrodestra sardista e autonomista», conferma in una nota il segretario cittadino Giuliano Tavera. Una scelta non del tutto scontata, posto che i sardisti hanno dialogato a lungo pure al tavolo del Campo largo insieme alle altre forze centriste e civiche salvo poi non aderire al progetto di formare un terzo polo con la candidatura di Francesco Marinaro, sostenuta da Riformiamo Alghero, Noi con Alghero e Sardegna al Centro 2020. Ora che i quattro mori hanno virato a destra, in virtù di un accordo sui programmi, non è detto che i centristi decidano di fare lo stesso. Marco Tedde mantiene le porte aperte e, dall’altra parte, anche il centrosinistra con l’aspirante sindaco Raimondo Cacciotto non si farebbe problemi a stringere alleanze su basi programmatiche. Ieri sera, intanto, la prima riunione tecnica del Campo largo per definire le liste e fissare la data per la presentazione pubblica.

