Il Psd’Az litiga, Soddu in bilico 

Sale la tensione politica in città in attesa del Consiglio comunale che oggi dovrà decidere le sorti dell’amministrazione guidata da Andrea Soddu, che sulla carta ha perso tre consiglieri di maggioranza migrati nel gruppo misto. Dall’opposizione, fronte Psd’Az, tramite la consigliera Viviana Brau e il gruppo Atene Sarda, nei giorni scorsi era arrivato l’annuncio di un voto pro Soddu «che eviti l’arrivo del commissario in città». Ma ora sono le altre sezioni del partito sardista cittadino, la 28 Aprile e la Pietro Mastino, a prendere le distanze dopo una riunione convocata per discutere le problematiche della attuale crisi politica. «La consigliera rappresentativa di tutti i sardisti - scrivono - ignora una democratica condivisione e confronto con le altre sezioni costituenti il Coordinamento Cittadino»

«Soddu si dimetta»

Ma è tutta l’opposizione a pressare sul primo cittadino, con i consiglieri di opposizione Pierluigi Saiu, Emilio Zola e Angelo Arcadu che chiedono le dimissioni di Soddu. «Le rassegni in Consiglio comunale e solo dopo si discutano i punti all’ordine del giorno previsti. Per evitare che lo faccia il commissario e per senso di responsabilità, a quel punto tutta l’assemblea cittadina sarebbe chiamata a votare, come ultimo atto, proprio il documento contabile». Contattato al telefono Andrea Soddu sente il momento complicato: «Preferisco non commentare, ogni parola può essere fraintesa prima di valutare quello che deciderà il Consiglio».

Quattro Mori divisi

Pesa lo scontro interno al Psd’Az. I sardisti delle sezioni "28 Aprile" e “Pietro Mastino”, con i rispettivi segretari Francesco Piras ed Emanuela Priori, rivendicano di contare oltre i due terzi dei circa cento sardisti nuoresi iscritti al partito. «Iscritti che - incalzano Piras e Priori - denunciano come ancora una volta l’espressione del voto in Consiglio comunale, quale azione di estrema responsabilità personale e rappresentativa del Partito sardo e che deciderà il commissariamento o meno del comune di Nuoro, è arbitrariamente annunciata e portata avanti da un consigliere eletto che rappresenta tutti i voti ottenuti dai candidati della lista del Partito sardo d'Azione alle ultime elezioni comunali del 2020». La scelta di Brau è ritenuta gravissima. «Una neonata assemblea composta da circa un terzo sul totale degli iscritti al Partito nella città di Nuoro», scrivono i leader delle sezioni antagoniste, «si riunisce e decide in solitaria l’espressione del voto anche finanziamenti, come i 300 mila euro per la necessaria e attesa variante del Puc».

Niente lezioni

Dalla Brau pronta la replica. «Non ho mai ignorato né l’esistenza né la possibile condivisione con alcuna delle Sezioni del partito ma, anzi, è vero il contrario», ribatte la consigliera. In quasi quattro anni di secondo mandato elettorale, sono stata convocata in Assemblea sempre e solo da “Atene Sarda”, così pure come all’ultima assemblea di venerdì per l’analisi della crisi comunale, non risultando mai e per anni essere stata neppure chiamata per le vie brevi da quella che si definisce la “maggioranza del Partito”».

