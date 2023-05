«Il Psd’Az ha fallito, qui non esiste» 

Il malcontento verso i vertici regionali e provinciali del partito c'è da tempo. «Il Psd'Az a Quartu non esiste». Lucio Torru, 74 anni, consigliere più votato nel 2020, spiega così il suo addio al gruppo dei Quattro Mori in Consiglio comunale per approdare - momentaneamente - al Misto.

Decisione meditata da mesi?

«La delusione è tanta, devo ammettere che il Psd’Az a Quartu ha fallito. Ma non per responsabilità mia o dei colleghi del gruppo consiliare, ma perché non c’è vita di partito e questo dipende dai vertici regionali e provinciali».

In che senso?

«Nessuna riunione dopo le elezioni, e soprattutto nessun sostegno nonostante la nostra disponibilità e le richieste di attenzione manifestate. Eppure siamo i tre più votati a Quartu, un partito che non tiene conto di questo non esiste. Una situazione che ci ha impedito in qualche modo anche di lavorare per il territorio, di contrapporci a questa maggioranza. Sono abituato a combattere, a portare avanti battaglie politiche e a pagarne le conseguenze, ma senza il supporto della forza politica di cui faccio parte diventa complicato. Come ho spiegato in Consiglio comunale, così non ci sono più le condizioni e tanto vale uscire dal partito».