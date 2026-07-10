Il Psd’Az fa campagna acquisti tra i sindaci 

Il sindaco di Ussassai aderisce al Psd’Az. Chicco Usai, 58 anni, fresco di conferma per il secondo mandato di fila alla guida della sua comunità, ha ufficializzato il tesseramento partecipando all’assemblea provinciale della Federazione che si è tenuta ieri nei locali di San Salvatore, a Ussassai. «Era tempo di fare una scelta. In Sardegna - ha detto Usai, spiegando i motivi della decisione di confluire nel partito sardista - bisogna cambiare passo. Dagli altri partiti non ho mai avuto nulla: credo in un’identità regionale». Alle elezioni comunali del mese scorso, il sindaco si è presentato con una lista civica. «Ciò non toglie - ha precisato - che io ora potessi fare una scelta politica indipendentemente dal resto del gruppo». A coordinare i lavori di ieri, a cui, fra gli altri, ha partecipato anche il presidente della Provincia, Alessio Seoni, è stato Mario Deplano, commissario della Federazione Ogliastra, che ha annunciato la marcia su Tortolì: «Ad agosto partiremo da Seui e raggiungeremo Arbatax per chiedere la riapertura della tratta del Trenino verde e l’affidamento della gestione della stessa alla Provincia». Alla domanda su quale corrente del Psd’Az faccia riferimento il gruppo ogliastrino, Deplano è stato categorico: «Non siamo schierati con nessuno, siamo sardisti. Quando il partito deciderà chi sarà il segretario ci allineeremo». (ro. se.)