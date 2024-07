«Il Psd’Az è più vivo che mai e, libero dal peso del potere, vuole riprendere la sua vocazione azionista sui territori e tra la gente, a partire dai grandi temi che segnano le emergenze più attuali». Il segretario Christian Solinas l’ha ribadito in occasione dell’insediamento a Ghilarza del Consiglio nazionale del partito (che ha completato l’ufficio di presidenza) e della segretaria nazionale. Quali sono le grandi emergenze? «L’energia, sulla quale i sardisti sposano e sostengono la grande mobilitazione dei movimenti popolari contro le speculazioni delle rinnovabili e l'aggressione al paesaggio sardo, fino ai trasporti ed al dibattito sull'autonomia». Solinas insiste nel rivendicare «la diversità dalle altre forze politiche e specialmente da chi oggi cerca di mistificare la realtà: l'unica Giunta che ha resistito con atti formali ricorrendo in tutte le sedi contro i decreti del Governo Draghi sulle fonti rinnovabili è stata la mia». Non solo: «È bene ricordare che vice ministro in quel Governo, ad occuparsi di questi temi e quindi ad essere la controparte della nostra Regione, era proprio la presidente Todde».

Dell’ufficio di presidenza fanno parte, oltre al presidente e vice presidente eletti dal 35° Congresso (Antonio Moro e Salvatore Giaccu) i neo eletti del consiglio: Claudia Camarda, Mauro Giorico e Enrico Pes. La segreteria nazionale, guidata da Solinas, è composta da Lorenzo Palermo (responsabile esteri); Christian Stevelli (responsabile organizzativo); Giorgio Cherchi (responsabile amministrativo); Giancarlo Acciaro (vice segretario); Veronica Vacca (vice segretaria) e Giovanni Mascia (vice segretario).

«Seguiremo con impegno e determinazione – dichiara il presidente Antonio Moro – la strada indicata dal Congresso, che mette al centro il partito, il suo rilancio, la sua riorganizzazione e i suoi valori e restituisce così un nuovo protagonismo ai sardisti che, sono certo, sapranno costruire una proposta politica e programmatica, incentrata sui bisogni dei sardi e sulle necessità della Sardegna, tale da rappresentare l’alternativa credibile e politicamente realizzabile al governo delle sinistre e dei cinque stelle che, dopo soli centro giorni alla guida della Regione, ha già mostrato tutti i suoi limiti e fatto riemergere gli antichi vizi delle poltrone, insieme all’accondiscendenza alle logiche di vecchi e nuovi potentati, nell’energia come nei trasporti».

