«Il “protocollo pesca” non si tocca» 

Mentre le esercitazioni militari sono in corso nel poligono di Capo Teulada, un’altra guerra si intravvede all’orizzonte: è quella tra pescatori delle diverse marinerie del Sulcis.

I pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi infatti, alla richiesta di riapertura del tavolo di confronto tra le parti per rivedere il protocollo che stabilisce gli indennizzi che attualmente sono differenti tra loro e quelli dei loro colleghi dei comuni di Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas. Proprio questi ultimi, attraverso una delegazione di sindaci, hanno chiesto al presidente della Regione Christian Solinas di riaprire il tavolo e rivedere il protocollo. «Sia chiaro sin da ora - dice Luciano Marica - che nessun rappresentante delle marinerie di Teulada e Sant’Anna Arresi prenderà parte a eventuali riunioni su quest’argomento. Se hanno richieste procedano pure, ma senza di noi. Non è giusto rimettere in discussione tutto ciò che siamo riusciti ad ottenere con anni di battaglie». I pescatori dei due Comuni percepiscono il massimo rispetto ai loro colleghi degli altri Comuni. Recentemente, le marinerie degli altri comuni delle località marinare del territorio hanno chiesto di ridiscutere tutto perché nel momento delle esercitazioni, i pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi sono costretti a recarsi a pescare con le loro barche negli specchi d’acqua già frequentati dai loro colleghi delle altre marinerie e da quì deriverebbe un disagio condiviso riconducibile alle esercitazioni militari. «Non è una guerra tra colleghi - precisa Luciano Marica - anzi, invito tutta la categoria, di tutto il territorio, a non farsi strumentalizzare proprio ora che siamo alla vigilia delle elezioni regionali. Non vogliamo dover fare rinunce a causa di eventuali rimescolamenti di accordi già stabiliti. Piuttosto si impegnino a dare risposte agli altri problemi della pesca nel Golfo di Palmas come ad esempio la riconversione dello strascico e tutto ciò che hanno promesso negli anni, senza mai dare risposte. Abbiamo più volte chiesto di avere un maggiore controllo sull’esercizio indiscriminato di alcune attività di pesca ma senza ottenere risposte». Fanno eco alla posizione espressa dal rappresentante dei pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi anche Bruno e Silvano Uccheddu e Bruno Meloni. Buona parte dei pescatori dei due comuni hanno deciso: il protocollo già siglato non si tocca.

