Il protettore dei tonnarotti 

C’è un santo al quale i tonnarotti si affidano affinché li protegga ad ogni uscita in mare: è Sant’Antoni de Tonnaria ed è stato festeggiato ieri a Portoscuso, in una celebrazione dal valore spirituale e storico. Per l’occasione è stata aperta la chiesetta all’interno della tonnara dedicata a Sant’Antonio: dopo il rosario cantato, è stata celebrata la santa messa, con la presenza delle reliquie,a cui è seguita la processione con lo stendardo storico di sant’Antonio portato dal rais e dai tonnarotti delle Tonnare Sulcitane. In processione anche il gruppo culturale Sa Turri di Portoscuso e l’associazione nazionale Marinai d’Italia di Portoscuso. I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio sono poi continuati con l’Aperitonno, una degustazione a base di tonno, e con uno spettacolo di colori per omaggiare il Santo in piazza. (a.pa.)

