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Volley A3M.
16 aprile 2026 alle 00:07

Il prossimo anno Sarroch ripartirà con un nuovo coach 

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«È stata una bella avventura. Peccato sia finita». Il coach della Sarlux Sarroch, Francesco Denora Caporusso, trasmette serenità. Nessun rimpianto ma la consapevolezza di aver vissuto sino all’ultimo un cammino di successi, fermatosi sabato notte a San Giustino. Sarroch è uscito ai quarti di finale dei playoff, ingolosito dalla doppia vittoria con Lecce negli ottavi, e dal successo in garauno nei quarti. In Umbria l’Altotevere ha vinto 3-0 eliminando Sarroch ma non cancellando le sensazioni poi esternate dai giocatori. Fatte di “sogni, esperienze e intensità emotive».

Coach ai saluti

Leila Lai, ds della Sarlux, concorda con ciò che la squadra ha vissuto. E annuncia: «Le strade tra noi e Denora Caporusso si separano. Con le lacrime agli occhi per affetto e commozione. È stato il nostro migliore acquisto, abbiamo vissuto con lui un’esperienza indimenticabile. In questi anni abbiamo avvicinato squadra e tifosi, i momenti di socializzazione dopo la partita hanno più volte coinvolto gli avversari ai quali, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo fornito ogni assistenza. Forse», prosegue Leila Lai, «avremmo meritato la semifinale, ma cambia poco. Restano il risultato sportivo, le relazioni con le altre società e la credibilità che abbiamo costruito intorno a noi».

Il futuro

Il lavoro è già iniziato, la Polisportiva Volley 2005 Sarroch è ambiziosa. Leila Lai: «Valutiamo chi resta, chi va e chi potrà arrivare in base alle nostre disponibilità economiche. Non c’è un magnate alle nostre spalle, viviamo di sponsor e partecipazione. I giocatori si spostano con facilità, purtroppo anche nella serie A3 è diffusa la pratica degli ingaggi elevati. Le società dovrebbero lavorare per istituire un tetto, ma è un percorso molto difficile. Noi comunque ci stiamo muovendo, per il nuovo coach e per il roster del prossimo campionato. Del quale al momento non si conosce la formula, così è difficile programmare». La stagione è già alle spalle, le gioie fanno parte del presente. Qualche dolore dopo una fase iniziale incerta, quello è già dimenticato. In fondo a Sarroch il volley è partecipazione.

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