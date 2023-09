Il proprietario del terreno: le ruspe dentro a mia insaputa 

«Mi sono accorto due giorni fa della presenza delle ruspe nel mio terreno. Non è vero che eravamo tutti d’accordo. Da subito avevo chiesto una variante. Non sono stato ascoltato». Scoppia la polemica a Serdiana sulla nuova rotatoria nella Statale 387 dopo l’avvio dei lavori avvenuta la scorsa settimana. A puntare l’indice contro il Comune è Andrea Pala, agricoltore di 43 anni, proprietario di uno dei terreni espropriati. «Un po’ di tempo fa ho ricevuto una raccomandata poi non ho saputo più nulla. Mi dicono che sono state fatte riunioni alle quali però non sono stato invitato. Il progetto poteva essere modificato con costi più bassi. In quel terreno, tra l’altro, sono presenti alcuni ulivi secolari».

Pala, che ricorrerà contro il provvedimento del Comune, chiama in causa l’assessore all’Agricoltura Paolo Mura, reo di non aver mantenuto gli impegni. «Non è cosi - replica Mura - la questione non è di mia competenza, tuttavia insieme alla Giunta abbiamo provato a trovare una soluzione diversa ma l’Anas si è opposta a qualsiasi tipo di variante».

Versione confermata dal sindaco Maurizio Cuccu: «La procedura seguita è conforme alla legge ed è stata condivisa con tutti i proprietari dei terreni, informati di ogni fase. Gli ulivi sono stati quotati da un agronomo, espiantati e reimpiantati nel terreno degli stessi proprietari. È strano che queste pretese arrivino ora, dopo l’avvio dei lavori. È un’opera importante per il territorio, i lavori andranno avanti secondo il progetto autorizzato da Anas». (c. z.)

