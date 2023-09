«Il proprietario del terreno doveva bonificare la discarica» 

È stato dimostrato che il proprietario del terreno non avesse abbandonato i rifiuti, ma è stato tuttavia comunque condannato perché poi non li ha rimossi. Non evitando, dunque, che si creasse una piccola discarica abusiva nelle campagne quartesi.

Lo ha stabilito la Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 50enne di Quartu, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 23 novembre 2022 che confermava la condanna dell’imputato a 8 mesi d’arresto e a 6 mila euro di ammenda (con la condizionale).

Il 50enne era stato ritenuto responsabile di avere realizzato su una superficie di 1.060 metri quadrati una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi e, in qualche caso, anche pericolosi. All’interno erano stati trovati fusti con olio esausto, cisterne di plastica, pneumatici, teloni in nylon, un cassonetto stradale, pannelli per coibentazione, parafanghi camion, tubi in gomma, ovatta e una rete con un materasso. C’erano poi una barca in resina, sedili d’auto, bitume solidificato, frigoriferi fuori uso e materiale plastico.

Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato aveva fatto ricorso alla Suprema Corte ritenendo di non avere colpe, visto che era pacifico che non fosse stato lui a gettare tutti quei rifiuti, ma se li era trovati quando aveva ereditato il terreno.

I giudici gli hanno dato torto, ritenendo che dovesse comunque ripulire la sua proprietà.

