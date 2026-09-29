«Il Pronto soccorso sarà rafforzato»  

Rafforzamento Pronto Soccorso, abbattimento liste d’attesa e riorganizzazione dell’ospedale di Tempio senza “doppioni” con reparti e servizi degli altri presidi della Gallura, a partire da Olbia. Sono le anticipazioni del direttore della Asl di Olbia, Antonio Irione, sul futuro dell’ospedale Paolo Dettori. Ieri pomeriggio, nel salone di rappresentanza del Comune di Tempio, il manager sanitario ha partecipato ad un incontro aperto con la popolazione, fortemente voluto dalla sindaca Gianna Masu.

Al centro del confronto le scelte strategiche della Asl sul futuro assetto della rete ospedaliera del Nord Est e in particolare del presidio del Distretto di Tempio. Irione ha confermato la volontà di conservare e potenziare il Pronto Soccorso del Paolo Dettori: «Qualcuno ha paventato la possibilità di un depotenziamento, ma non se ne parla. Ho visto la condizione delle strade, ho valutato le esigenze di questo territorio e non si discute. Il Pronto Soccorso è un servizio imprescindibile». Il direttore generale della Asl ha confermato che arriveranno a Tempio nuovi macchinari e attrezzature per il reparto di Oculistica e anche per Radiologia. Ancora Irione: «L’atto aziendale è una delle nostre priorità, l’ospedale di Tempio dovrà avere una identità ben precisa. Non ci devono essere doppioni. Ad esempio, Oculistica è uno dei reparti sui quali puntiamo per prestazioni di qualità all’intero territorio. Il discorso vale anche per la riabilitazione». Irione, rispondendo alle domande della sindaca Gianna Masu, e dei consiglieri di minoranza, Andrea Biancareddu e Fabrizio Carta, ha annunciato che la Asl sta lavorando per nuove assunzioni di specialisti.

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