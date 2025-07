«Il Pronto soccorso rischia il collasso» 

«Barelle “sequestrate al Pronto soccorsi, attrezzatura essenziale per i soccorsi persa, attese infinite, condizioni di sosta oltre il limite della decenza umana, ambulanze bloccate, disagi per i pazienti, ma anche per i soccorritori». È il grido di allarme indirizzato tramite una nota alla presidente della Regione e all’assessore alla Sanità, ai vertici della Asl e a Areus da Pierpaolo Emmolo e Marco Usai in rappresentanza delle associazioni di volontariato “Libere” e delle cooperative sociali che lavorano nel Sulcis Iglesiente con la centrale operativa del 118 di Cagliari.

In ginocchio

Parlano di una situazione gravissima, «già segnalata da tempo ma sempre ignorata da chi ha gestito il sistema sanitario nel territorio. Condizioni che, come era prevedibile, con la stagione estiva, sono esponenzialmente peggiorate, creando disagio negli operatori che si impegnano nei soccorsi, demotivandoli e portandoli ad una progressiva rinuncia a svolgere questo servizio essenziale». Il problema delle ambulanze che rimangono bloccate in ospedale riguarda anche le medicalizzate, come successo anche nei giorni scorsi: ferme in davanti al Pronto soccorso per oltre un’ora insieme ad altre dieci ambulanze del territorio, un problema che sta mettendo a dura prova anche il personale del pronto soccorso. «Vani i ripetuti appelli e l’offerta di supporto per almeno alleviare i problemi, che la nostra delegazione ha sempre offerto, – scrivono i volontari – in caso di mancata risposta la stessa sarà interpretata come un segno di totale disinteresse a quanto presentato, rendendoci liberi di agire nei modi più opportuni per la salvaguardia del nostro ruolo e degli interessi del territori».

L’azienda sanitaria

La Asl conosce bene il problema: «Negli ultimi giorni il Pronto soccorso ha registrato un significativo aumento del flusso di pazienti, – fa sapere la direzione - molti dei quali turisti in condizioni critiche. Martedì ha visto una situazione di particolare pressione che ha messo a dura prova l’intero sistema di emergenza-urgenza. A questo si aggiunge la persistente carenza di personale nei reparti ospedalieri, compromettendone la funzionalità. L’Asl è fortemente impegnata nel fronteggiare queste difficoltà, portando avanti numerose procedure selettive finalizzate al potenziamento dell’organico. Nonostante gli sforzi in corso, il contesto rimane complesso, soprattutto nei periodi ad alta affluenza turistica.

