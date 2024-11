Il Pronto soccorso resta in codice rosso 

Nuova pesante vertenza sindacale del personale della Asl di Olbia contro il management aziendale. Ieri le sigle Cgil Fp, Uil Fpl, Nursind, insieme alla Rsu, hanno proclamato lo stato di agitazione e si sono rivolti alla Prefettura di Sassari chiedendo un incontro urgente. I rappresentanti del personale sanitario degli ospedali galluresi avevano dato una sorta di ultimatum alla Direzione generale della Asl, annunciando una forte azione di protesta per l’autunno e ora, secondo i sindacati, il tempo è scaduto. Le tre denunciano il collasso della sanità gallurese con un lungo elenco di disservizi, in qualche caso drammatici. Nella lista delle gravissime situazioni segnalate al prefetto c’è la condizione prossima al collasso del Pronto Soccorso di Olbia, dove si vive da mesi alla giornata. La rassicurazione del direttore generale Marcello Acciaro sull’arrivo di almeno tre specialisti non è servita a fermare la protesta. Attualmente i medici dell’organico Asl in servizio, specialisti di emergenza – urgenze e strutturati, sono soltanto due. Questa estate si è arrivati a punte di 250 accessi al giorno. Altra grave situazione denunciata dai sindacati è quella del Centro di Igiene Mentale di Olbia e del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Giovanni Paolo II, ormai rimasti senza personale medico. I sindacati parlano di tracollo della Pediatria a livello territoriale, di problemi delle Radiologie (nei tre ospedali della Asl) e dei problemi delle Commissioni di Invalidità, dopo la soppressione di quelle di Tempio e La Maddalena. Jessica Cardia, segretaria della Cgil Fp: «Questo è solo l’inizio della nostra mobilitazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA