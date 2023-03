Il pronto soccorso non si fermerà 

I medici in affitto continueranno a garantire il proprio servizio anche nel Punto di primo intervento del Cto d’Iglesias. A conferma di una notizia utile a scongiurare eventuali disservizi da parte del reparto, è la stessa direzione sanitaria della Asl Sulcis che ammette: «Si proseguirà sicuramente con il contratto in essere e pertanto non occorrerà nemmeno formalizzare alcunché».

Le prestazioni

Nelle scorse settimane l’agenzia che si occupa della gestione dei medici a gettone, la “Mst Group”, aveva comunicato la disponibilità al prosieguo del servizio in affidamento per tutte le realtà dislocate nel territorio regionale, tranne al Ppi del Cto qualora non si fossero risolte alcune problematiche relative alla gestione dei pazienti in codice di gravità. Una dinamica quest’ultima che avrebbe negato le prestazioni dei professionisti e la conseguente mancanza di personale alla copertura 24 ore su 24 dei turni di servizio, a partire dal prossimo 1 aprile. Ma le interlocuzioni fra le parti coinvolte hanno condotto ad un chiarimento che si traduce nel prosieguo delle prestazioni: «Era importante che il servizio potesse garantire una continuità. - spiega il consigliere regionale della Lega, Michele Ennas - Si è lavorato in sinergia per cercare di risolvere quelle problematiche gestionali emerse e per le quali l’agenzia che fornisce il personale, aveva sollevato delle perplessità e minacciato l’interruzione del rapporto. Ma non possiamo permetterci di perdere un servizio fondamentale per l’intero territorio».

Le reazioni

Il presidente delle rsu aziendali Gino Cadeddu commenta: «Se si è trovata una soluzione suppongo e mi auguro, abbiano messo mano alle criticità legate anche ai mezzi di trasporto che consentono il trasferimento di un paziente in un altro presidio. Terrei a precisare che comunque l’utilizzo dei medici in affitto è e deve essere, una soluzione temporanea. Non si può andare avanti per troppo tempo con queste modalità, occorre il reclutamento, perché la verità è che i medici ci sono, ma non sono distribuiti nella maniera corretta. - dichiara Cadeddu - Si dovrebbe cambiare la legge ed occuparsi delle nuove assunzioni rispettando i parametri di produttività di tutti i reparti. Questo è l’unico modo per venire a capo della situazione».