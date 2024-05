«Il pronto soccorso non chiuderà» 

Alla fine è arrivata la fumata bianca. Quando le speranze erano ridotte al lumicino la Asl del Medio Campidano e l’assessorato regionale alla sanità hanno trovato una soluzione temporanea che permetterà di tenere aperto il pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino 24 ore su 24. In aiuto del presidio di emergenza del nosocomio arriveranno dal resto della Sardegna i medici dell’Areus, l’azienda regionale dell’emergenza e urgenza con una convenzione che avrà la durata di sei mesi e che prevede il supporto nella fascia oraria notturna, dalle 20 alle 8, con l’istituzione di un centro di emergenza temporaneo nello stesso ospedale di San Gavino.

L’accordo

E proprio ieri nel nosocomio sangavinese si è tenuta la conferenza socio-sanitaria territoriale del Medio Campidano. Intorno al tavolo, ancora una volta, si è riunita la dirigenza della Asl insieme a Federico Sollai, sindaco di Villacidro e presidente del comitato del distretto di Guspini della Asl, Italo Carrucciu, presidente del distretto di Sanluri e ai rappresentanti dei Comuni del territorio. Con loro anche i consiglieri regionali Emanuele Matta e Gigi Piano. L’incontro è stato convocato dalla direzione dell’azienda sanitaria per informare i sindaci sugli ultimi sviluppi relativi alla situazione del pronto soccorso sguarnito per la mancanza di professionisti. Il direttore generale Giorgio Carboni ha messo sul tavolo la strada elaborata insieme all’assessorato regionale alla sanità per fronteggiare, temporaneamente, la carenza di medici del pronto soccorso. «Tutto questo – spiega Giorgio Carboni - in attesa di trovare, di concerto con la Regione, una soluzione definitiva. A seguito della situazione di assoluta emergenza verificatasi nel Nostra Signora di Bonaria, con la delibera del direttore generale del 30 maggio è stata stipulata una convenzione tra la Asl 6 Medio Campidano e l’Areus. La convenzione, che avrà durata di 6 mesi, disciplina le attività svolte dai medici dell’Areus (medici di emergenza territoriale e medici dipendenti) nella fascia oraria dalle 20 alle 8 destinati al Centro di emergenza territoriale temporaneo, la cui attivazione presso l’ospedale di San Gavino è stata stabilita con delibera della giunta regionale del 17 novembre scorso».

Il territorio

«Nonostante le difficoltà questa soluzione temporanea risolverà le criticità più rilevanti e scongiurerà la chiusura parziale del pronto soccorso. È tuttavia necessario continuare a lavorare per cercare una soluzione più duratura, sebbene la situazione rimanga critica a causa della carenza di medici specializzati in medicina di urgenza – ha detto Federico Sollai –. Questa svolta positiva è il risultato di un dialogo costruttivo tra sindaci, i vertici della Asl del Medio Campidano, le istituzioni, le parti sociali e il personale medico e sanitario, con l’obiettivo esclusivo di assicurare la continuità dei servizi sanitari».

