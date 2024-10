Il Pronto soccorso di Olbia chiude di notte 

Da mercoledì non ci sarà più la certezza del turno notturno al Pronto soccorso di Olbia. La Asl ha comunicato all’assessorato regionale alla Sanità che non ha la disponibilità di specialisti per la copertura delle 24 ore.

Dopo una estate drammatica con 240 accessi al giorno di media, due soli medici strutturati e specializzati della Asl in servizio, ora arriva la resa per una città come Olbia e per un territorio che non ha altri presidi (Tempio può fare solo codici bianchi e verdi): di notte non c’è più Pronto soccorso. La “mazzata” per il presidio salvavita del Giovanni Paolo II è stata doppia e letale. Stando a quanto emerge dalla sede della Asl, non è stato è possibile definire il nuovo contratto con i “gettonisti” per avere specialisti esterni che possano occuparsi dei codici gialli e rossi, ossia i casi più gravi. Inoltre sembra essere venuta meno la possibilità di tappare le falle del sistema della emergenza urgenza utilizzando il personale di Areus (118) in Pronto soccorso. Una soluzione provvisoria diventata strutturale sino a una circolare di Areus che ribadisce l’esclusività del rapporto con i suoi dipendenti. I sindacati sono sul piede di guerra da mesi e hanno già organizzato una giornata di sciopero con l’adesione degli iscritti di Cgil, Uil e delle più importanti sigle autonome. Il direttore generale Asl, Marcello Acciaro, ha in più occasioni spiegato agli amministratori regionali (di diverse giunte, compresa quella in carica) che il Pronto soccorso è un caso unico nell’Isola (per numero di accesi e carenza di organico) e richiede misure straordinarie, mai adottate.

