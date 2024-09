Il Pronto intervento, tra liti in famiglia e ubriachi 

Mezz’ora dopo le cinque, davanti alla questura di via Amat arrivano due pattuglie con quattro poliziotti. «Ci siamo dall’una. Siamo pronto intervento. Ci siamo occupati di liti in famiglia, di ubriachi e persone moleste. Più o meno ciò che capita ogni notte», racconta uno degli agenti. Mentre il collega ammette che non avere orari comunque pesa, soprattutto per chi ha figli. Ma il senso del dovere e la vocazione al sacrificio fanno superare tutto, anche l’incertezza della fine turno fissata approssimativamente per le 7 «se tutto va bene».

Ben altro sacrificio quello che accomuna il popolo degli sportivi che anima la città ancora avvolta dall’oscurità: data dall’ora e dai lampioni che in tutto il Largo sono spenti e vedi un uomo avanti con gli anni che cammina a passo spedito mentre combatte col fiatone e tenta di farsi luce col telefonino. Mentre un barista spazza davanti al locale in piazza Yenne, dove i segni dell’inciviltà sono piuttosto evidenti e raccontano una notte ad alto tasso alcolico, con una ventina di bottiglie disseminate tra le panchine vuote. C’è già folla nella passeggiata di Su Siccu, ritrovo per gli amanti del jogging anche prima dell’alba.

RIPRODUZIONE RISERVATA