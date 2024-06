Il pronostico: un ricorso massiccio al voto disgiunto 

Caccia al voto. Anche disgiunto, pur che sia. I tre candidati a sindaco confermano: è uno dei temi su cui si giocherà il primo turno, sabato e domenica. Il primo punto è l’appello al voto in generale: cinque anni fa, a presentarsi alle urne per scegliere il sindaco furono 7.794, poco più di un avente diritto su due. Stavolta, con dieci liste in campo, si spera quantomeno di non vedere aumentare l’astensionismo.

La possibilità di indicare un candidato a sindaco e al tempo stesso una lista a lui non collegata è prevista dalla legge elettorale per i Comuni che, come Sinnai, superano i 15 mila residenti, e nel segreto della cabina elettorale ognuno farà le sue scelte.

«Molti sinnaesi – pronostica Aldo Lobina – voteranno un candidato a sindaco e una lista o un consigliere di un’altra coalizione. E questo, ne sono convinto, avvantaggerà me». Possibile.

Anche Aurora Cappai prevede un ampio ricorso al voto disgiunto: «È il mantra di queste elezioni», sorride. Ci spera? «Agli elettori – ammette – stiamo consigliando innanzitutto di votare il candidato a sindaco, o la candidata a sindaca, che a loro sembra più affidabile e capace. Dopo di che, liberi di votare per il candidato consigliere che meglio li rappresenta». Nessuna demonizzazione: «È un diritto e una possibilità di scelta».

Barbara Pusceddu la vede diversamente: «Il tema esiste, inutile negarlo. E posso capire: magari uno, che so, apprezza me come candidata a sindaca ma ha un parente in una lista di un’altra coalizione. Niente da dire». Ma? Il meccanismo non le risveglia ricordi piacevoli: «Nelle elezioni del 2016, quando mi ripresentavo da sindaca uscente, finii al ballottaggio dove venni sconfitta per una manciata di voti per effetto di un primo turno ma con una forte quota di voti disgiunti». Quindi? «Mi auguro, per il bene del paese, che il voto sia coerente, che si scelgano un candidato a sindaco e un consigliere di una delle liste collegate: ne va della stabilità dell’amministrazione». Il rischio, sullo sfondo, è quello dell’ anatra zoppa : un sindaco che si ritrova senza maggioranza. (m. n.)

