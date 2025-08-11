Il “Programma US” 

Questa sera alle 21, su Videolina, andrà in onda lo speciale “Programma US”, iniziativa del Gruppo editoriale L’Unione Sarda per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale delle imprese. Obiettivi: formazione di qualità, comunicazione efficace, servizi concreti e subito operativi. Il programma è stato presentato nelle scorse settimane nello studio multimediale di piazza Unione Sarda (nella foto), all’hotel Mistral 2 di Oristano e nella sede della Camera di Commercio di Sassari. Partner dell’iniziativa del Gruppo editoriale L’Unione Sarda sono l’Università SDA Bocconi, il Polimi-Politecnico di Milano, l’Università di Cagliari e Il Sole 24 Ore. Lo speciale in onda questa sera sarà curato da Nicola Scano.