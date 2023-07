Il programma dell’estate 

Ricco programma per la stagione estiva di Masainas, con tante iniziative, che si svolgeranno all’interno di tutto il territorio comunale. Previste ben sette sagre e tanti spettacoli per adulti e bambini, musica, eventi culturali e artistici, grazie all’impegno dei vari assessorati e delle associazioni ch stanno collaborando attivamente per il grande cartellone dell'estte.

Gli eventi, con i quali si spera di conquistare i turisti ma anche la popolazione locale, sono già iniziati nei giorni scorsi e andranno avanti fino al 2 settembre. Da segnalare il cinema all’aperto e le sagre, della pasta, del cinghiale, della pecora, del raviolo e del fritto misto. Poi le serate del festival “Liberevento” del 29 luglio e 17 e 22 agosto, la serata di jazz al tramonto nella spiaggia di Is Solinas il 27 agosto e poi svariate date di balli in piazza.