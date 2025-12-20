Il programma delle feste nel centro addobbato 

La zona di Su Pranu, a Portoscuso, si veste dei colori del Natale. Nello spazio al centro del paese, in via Torre, è stata allestita la Casa di Babbo Natale, a cura della Consulta giovanile. Da venerdì fino ad oggi i bambini hanno potuto incontrare Babbo Natale, gli elfi e cimentarsi in tante attività. Per oggi è prevista l’estrazione della lotteria degli elfi, oltre alla distribuzione di zucchero filato e pop corn ad opera del comitato Vergine d’Itria.

L’atmosfera natalizia nel centro storico è alimentata anche dalla Natività allestita dalla Pro Loco in via Torre: un presepe a grandezza naturale con i personaggi abbigliati con abiti che richiamano il costume tipico dei pescatori della Tonnara, visitabile sabato, domenica e festivi dalle 17 alle 20. Nella via all’esterno invece un grande Babbo Natale è a disposizione dei bambini per le foto ricordo. Tra le iniziative organizzate dalla Pro Loco le tombolate del 26 dicembre e del 6 gennaio e i festeggiamenti per la Befana nella Sala Corpus con giochi e distribuzione di dolciumi. Inoltre nella sede della Pro Loco, in via Vespucci, sarà possibile ammirare dalle vetrine il presepe tradizionale. (a. pa.)

