Il programma dell’assessorato contro il disagio giovanile 

Si chiama progetto Futuro per il contrasto del disagio giovanile, è finanziato dalla Regione e il Comune di Guspini ha individuato nella cooperativa Koinos il partner che gestirà azioni e interventi. L’iniziativa presentata qualche giorno fa nell'aula consiliare del Comune è dedicata ai neet (not in education, employment or training), ovvero ragazzi che non studiano, non lavorano e non cercano un’occupazione. Per loro saranno messe in campo azioni formative, di accompagnamento al lavoro e laboratori di gruppo. «Da tempo pensavamo a un progetto dedicato ai giovani e in particolare ai cosidetti “invisibili” ossia quei ragazzi che non hanno concluso il ciclo di studi o che, pur avendolo ultimato, faticano a trovare il percorso di vita più adatto alle loro esigenze – dice Alberto Lisci, assessore alle Politiche sociali –. Cercheremo di intercettare i giovani ai quali intendiamo offrire supporto». Alla presentazione era presente Alberto Giovanni Lisci del gruppo di minoranza Impari: «È importante aiutare i giovani nella formazione individuale e lavorativa». L’assessorato ha incaricato Luisa Angela Pittau di seguire le attività: «I giovani saranno accompagnati in un percorso di crescita personale e professionale che consenta loro di emergere dalla propria condizione di invisibilità». Orsola Altea consulente aziendale della Koinos, partner del progetto, dice: «È importante sostenere i giovani per l’inserimento nel mercato del lavoro. L’obiettivo principale è la diffusione della “cultura dell’intraprendere”». ( m. s )

RIPRODUZIONE RISERVATA