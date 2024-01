Il programma della Caritas per gli studenti in difficoltà 

Continuano gli interventi sul territorio della Caritas di Ales-Terralba in ambito educativo. Proseguirà, infatti, anche nel 2024 il programma di sostegno alle famiglie con l’offerta di percorsi personalizzati di supporto dedicati ai bambini con disturbi dell’apprendimento attraverso la presenza di psicologi, pedagogisti e logopedisti.

Di fronte a una richiesta che è in continua crescita, la risposta della Caritas non si è fatta attendere: vengono messi a disposizione servizi che per le famiglie sono gratuiti. «Offriamo un sostegno con gli specialisti che aiutano i bambini a riappropriarsi delle loro capacità e a ritrovare serenità nella scuola – afferma il direttore della Caritas diocesana don Marco Statzu –. Bisogna ridare priorità alla formazione e all’educazione», sottolinea il sacerdote.

L’intera attività della Caritas si svolge con il coinvolgimento di parrocchie, scuole, servizi sociali e centri di neuropsichiatria. Finora oltre 90 bambini sono stati aiutati con incontri pomeridiani a che si svolgono a San Gavino, Guspini, Gonnosfanadiga, Ales, Terralba.

Si tratta di un servizio ben radicato nei paesi del territorio, per andare incontro anche alle esigenze delle famiglie che non possono sostenere i costi del viaggio per partecipare agli incontri.

