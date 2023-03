Il programma del Winefest di maggio è già pronto 

Vino sardo e produzioni agricole locali si sposano a Carloforte per un appuntamento in nome del gusto e delle tradizioni. Il Comune con il consorzio Arcobaleno organizzano la prima edizione del Winefest Carloforte: oltre alla degustazione di vini sardi, l’appuntamento sarà arricchito da racconti e musica. Ma la collaborazione tra Comune e consorzio non riguarda solo la prima edizione del Winefest, al debutto assoluto sull’isola, ma anche la rassegna già collaudata “Carloforte a Km 0” (lanciata proprio dal consorzio), un’esposizione di prodotti agricoli locali e degustazione con diverse iniziative di contorno per intrattenere i visitatori. Sarà questo il primo appuntamento enogastronomico della stagione.

«Abbiamo deciso di stringere una collaborazione più strutturata con il consorzio Arcobaleno - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - aggiungendo al loro “Carloforte a km 0” anche questa prima edizione del Winefest. Come promesso, le sinergie con gli operatori commerciali e le associazioni disponibili a lavorare ag li eventi guideranno la nostra azione amministrativa». I due eventi sono in programma dal 29 aprile al primo maggio per animare il ponte legato alla festa del lavoro.

