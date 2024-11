Il programma 2025 per la città 

Oltre 200 pagine con obiettivi, risorse e azioni. Nel Documento unico di programmazione 2025-’27, licenziato dalla Giunta Sanna e oggi all’attenzione del Consiglio, tornano però molte vecchie partite mai chiuse. Lo strumento mette in fila target dei singoli assessorati e strumenti per raggiungerli. Il documento ricorda anche le opere pubbliche in corso: oltre alle più recenti “missioni” di Rigenerazione urbana, rimbalzano progetti che hanno superato le sette primavere, come la circonvallazione nord o la valorizzazione dell’ex carcere militare.

Finanze e cultura

Il 2025 sarà per il settore Bilancio l’anno delle nuove tariffe per l’occupazione del suolo pubblico. Sul fronte Cultura viene confermata piena fiducia alla Fondazione Oristano, con l’affidamento almeno triennale della gestione dell’Antiquarium. Rispuntano il museo Giudicale e la valorizzazione della “Casa di Peppetto Pau”, oltre al restauro delle mura giudicali tra le vie Diego Contini e Sant’Antonio.

Viabilità e patrimonio

Ztl e aggiornamento del Puc le priorità dell’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, che conta di estendere il Piano di assetto idrogeologico alle frazioni. Di concerto con il collega ai lavori Pubblici lavorerà alla creazione di una comunità energetica. Il 2025 sarà anche quello dell’approvazione del Pums e della realizzazione della rotonda in via Marroccu.

Lavori pubblici

In tema di lavori pubblici la scaletta è dettata dal cronoprogramma Pnrr: centro storico, ex mattatoio, parco lineare, creazione nelle frazioni delle varie case dell’accoglienza, delle donne, della sostenibilità, solo per citare alcuni degli interventi.

Attività produttive

In cima agli obiettivi dell’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen, l’approvazione del regolamento sui dehor e il rilancio del mercato di via Mazzini. Ma anche la realizzazione di un ecomuseo della ceramica, con tappe a cielo aperto; il restauro delle opere esistenti e nuove installazioni. Si punta anche a migliorare la visibilità del mercatino di piazza Abis con la creazione di un’insegna.

Servizi sociali

Equità sociale e potenziamento delle politiche abitative le priorità per la delegata ai Servizi sociali Carmen Murru. Un obiettivo sarà aprire un centro di supporto informatico agli anziani e l’avvio del progetto “Nonno vigile”.

Ambiente

L’assessora Maria Bonaria Zedda proseguirà la campagna di tutela degli animali. Sul fronte ambiente si avvieranno le misure previste nel Piano del verde, di prossima approvazione. «E si intende creare un giardino botanico con diverse varietà di piante». Con il collega Cuccu procederà al recupero dell’area degradata in via Garibaldi «realizzando una nuova piazza».

Sport e spettacoli

L’assessore Antonio Franceschi, oltre a voler mettere a norma i campi da tennis di Torregrande, riesuma “Oristano città europea dello sport” del 2019 «per assecondare la vocazione sportiva». Sul fronte spettacoli «grandi eventi in occasione del Carnevale, dell’estate e del Capodanno».

