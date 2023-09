«Il progetto Tyrrhenian Link è da rivedere» 

Dopo mesi di polemiche e battaglie, anche il Consiglio comunale di Selargius prende posizione sul Tyrrhenian Link con una richiesta di revisione del progetto - rivolta alla Regione - almeno per il tratto che ricade nell’agro della città dove Terna ha previsto di realizzare due stazioni elettriche. Richiesta approvata ieri dall’assemblea di piazza Cellarium, con parte della maggioranza a favore compreso il presidente del Consiglio Tonino Melis. Presente nel pubblico anche una delegazione del comitato, fra contestazioni e applausi.

Il dibattito

«Non è semplice», le parole del sindaco Gigi Concu, «nessun sindaco vorrebbe prendere decisioni di questo tipo, perché la costruzione di due sottostazioni sul territorio sconvolge tutto. Non è un intervento che ho voluto io, tantomeno questa maggioranza, il mio no però non fermerebbe l’autorizzazione rilasciata dal Ministero pochi giorni fa», ha sottolineato annunciando il voto di astensione al documento. «È giusto che ciascun consigliere esprima la propria posizione e voti secondo coscienza».

I gruppi di minoranza - insieme al comitato cittadino No Tyrrhenian Link - frenano da mesi sul progetto. «Siamo preoccupati sull’impatto che l’iniziativa di Terna può avere sul nostro territorio, proviamo a toglierci la casacca di destra e di sinistra e discutiamo per il bene della città», l’appello dell’esponente del Pd Francesco Lilliu. Linea che - dopo un lungo braccio di ferro fra maggioranza e opposizione - è stata condivisa da tutti, tanto da modificare la proposta in accordo con i capigruppo presenti in Aula.

Il documento

«Con questo documento impegniamo il sindaco e la Giunta a presentare alla Regione una formale richiesta di revisione del progetto di Terna sul territorio di Selargius. E ad approfondire tutte le prescrizioni indicate dagli enti che si sono espressi favorevolmente all’intervento», ha annunciato il leader della minoranza Franco Camba leggendo la versione finale dell’ordine del giorno. «Bisogna riprendere in mano il Puc e verificare se quella è una zona archeologica», ha aggiunto Mario Tuveri prima di mostrare possibili reperti ritrovati lì dove sorgeranno le stazioni, poi presi in custodia dalla Polizia locale dopo alcune contestazioni.

Dubbi anche dai banchi della maggioranza. «Si tratta di un’opera strategica a livello nazionale che non porta nessun beneficio per i cittadini. L’iter procedurale ha obbligato in parte l’amministrazione ad arrivare a questo punto, ci sono però delle prescrizioni indicate dal Ministero della Cultura che vanno approfondite e risolte», ha spiegato Alberto Cappai, presidente della commissione Ambiente. Gli unici ad astenersi, fra i presenti, il gruppo dei Riformatori e parte della civica Prima Selargius.

