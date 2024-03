Il progetto: sport all’aperto per gli anziani 

L’obiettivo è promuovere l’attività fisica all’aperto per la tutela della salute, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita, nel tentativo di sollecitare l’abbandono di uno stile di vita troppo sedentario per quelle persone con malattie croniche non trasmissibili e anziani. Nasce da qui la mozione della Commissione delle Politiche sociali (guidata da Antonella Scarfò) approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. «Partendo dal fatto che Cagliari dispone di diverse aree comunali dotate di attrezzi per lo sport e palestre a cielo aperto, scarsamente frequentate da persone anziane», dice Antonella Scarfò, «e che l’attività fisica è cruciale per migliorare la salute e contenere i costi sanitari, con questa mozione impegniamo Giunta e sindaco a costruire progetti specifici con la collaborazione di personale qualificato per la promozione dell'attività fisica adattata in aree urbane; ad adibire queste aree con attrezzi sportivi specifici per l’utilizzo degli anziani e di persone con disabilità; avviare campagne di sensibilizzazione, promuovere un’azione di coordinamento e partecipare come Comune al bando “Bandiera Azzurra 2024”, riconoscimento esclusivo che la Fidal e l’Anci assegnano annualmente a quei Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa, del cammino, e della salute più in generale». ( ma. mad. )

