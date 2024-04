«Il progetto procede secondo il piano previsto dal bando» 

I lavori per la trasformazione di via Roma in un boulevard alberato (oltre 200 alberi) con una grande passeggiata sul mare (lunga 600 metri e larga 24) che da piazza Matteotti arriva a piazza Deffenu, sono iniziati il 23 marzo dell’anno scorso. L’obiettivo era restituire almeno la strada, seppur ridotta, entro pochi mesi. I conti non si fanno senza l’oste, così a causa di ritrovamenti archeologici – già segnalati nelle mappe – la consegna è slittata. dall’Ufficio tecnico del Comune fanno sapere che i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma. Gli operai stanno concludendo la posa dei basoli del primo lotto, affinché la strada venga riaperta il prima possibile alla circolazione. Restano i dubbi sull’impatto che la riduzione della carreggiata – le corsie passano da due a una per ogni senso di marcia, possa avere sulla circolazione delle auto.

Immediatamente dopo dovrebbero iniziare le opere del verde riguardanti la corsia centrale. Visti i precedenti, da Palazzo Bacaredda non azzardano i tempi sulla conclusione dell’opera. All’orizzonte le dichiarazione dei tre candidati sindaco che annunciano, in caso di vittoria, una modifica del progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA