Via libera alla rimodulazione del progetto pilota “Smart Food” del Comune di Serdiana per la realizzazione di una nuova struttura multifunzionale destinata a ospitare la nuova aula consiliare, una sala convegni e un centro servizi per le imprese. Il progetto aveva partecipato nel 2022 a un bando del ministero delle Sviluppo economico affidato alla Città Metropolitana di Cagliari. La proposta si era classificata al 16° posto della graduatoria nazionale rimanendo fuori dall’elenco dei beneficiari dei fondi pubblici per esaurimento delle risorse. Per questo il Comune aveva deciso di trovare altri canali di finanziamento ottenendo un contributo di 500mila euro dalla Regione. Ora però si rendono disponibili nuove risorse dal Ministero che, nei giorni scorsi, ha comunicato la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie per il progetto Smart Food. L’amministrazione cittadina ha deciso di modificare il progetto originario, finanziato nel frattempo dalla Regione, puntando su altri due interventi: la riqualificazione dello spazio pubblico all’aperto di Piazza Grux’e Ferru dove sarà realizzato il nuovo Centro servizi e la sistemazione delle strade rurali di “BaccuCardu” e “Donori-Cagliari”, ritenute strategiche per le attività delle aziende vitivinicole e agroalimentari del territorio. Il progetto rimodulato è già stato trasmesso alla Città Metropolitana di Cagliari. (c. z.)

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