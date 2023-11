«Il progetto non penalizza il Marghine» 

Il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, l’ha recentemente definita «una giornata storica». Sì, quell’apertura del ministero dei Trasporti verso la nuova tratta ferroviaria Nuoro-Abbasanta, che potrebbe garantire anche al capoluogo una linea a scartamento ordinario. I sindaci del Marghine, compatti, si sentono tagliati fuori e difendono invece l’attuale tratta Nuoro-Macomer, magari da potenziare, e non condividono la novità. Dunque, il comitato Trenitalia nuorese, guidato dall’avvocato Claudio Solinas, precisa: «La Nuoro-Abbasanta darebbe a tutti i sardi una linea veloce. Cosa importante, la Nuoro-Macomer resterebbe attiva, garantendo il servizio ai pendolari del Marghine».Come dire, la nuova tratta porterebbe in dote solo migliorie e benefici, senza arrecare alcun danno ai tanti paesi del Marghine toccati dall’attuale. Da quella linea a scartamento ridotto gestita da Arst, che continuerebbe a esistere e non sarebbe in alcun modo scalzata dalla Nuoro-Abbasanta, appoggiata dal ministero dei Trasporti e gestita da Rfi (Rete ferroviaria italiana). Maria Luisa Ariu, segretaria provinciale della Cisl, puntualizza: «La nuova infrastruttura cambierebbe il territorio. Ci aprirebbe al nord e al sud dell’Isola, ma senza far sparire l’attuale linea ferroviaria per il Marghine». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA