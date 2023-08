«Il progetto nautico può ripartire»  

La gasiera della Snam non sarà ormeggiata a Portovesme. In attesa della conferma ufficiale che potrà arrivare solo da un nuovo Dpcm, a Portoscuso c’è chi festeggia e chi chiede soluzioni alternative per l’arrivo del gas nel polo industriale.

La nautica

La banchina est torna ad essere sulla piazza, pronta ad accogliere altre attività nell’area portuale. «Finalmente possiamo dare slancio al nostro progetto di cantiere nautico che darà un impulso importante all’economia martoriata del nostro territorio - dice Ninetto Deriu, imprenditore di Iglesias che nella banchina est vuole far attraccare gli yacht destinati alla manutenzione nell’ex Metallotecnica - non appena arriverà il nuovo Dpcm che sancirà la nuova soluzione, liberando la banchina, faremo una richiesta all’Autorità marittima per la concessione di una parte di banchina. Io e i partner non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto. La blue economy è un settore in forte crescita». Tra gli oppositori della gasiera in porto c’era Legambiente che ha organizzato a Portovesme anche diverse tappe di mobilitazioni nazionali contro il gas. «Accantonata la prospettiva illusoria del Gnl, la situazione presente e futura del polo industriale - si legge in una nota del responsabile Energia di Legambiente Vincenzo Tiana - richiede una seria e realistica riflessione sulla necessità di chiudere il più rapidamente possibile con le industrie altamente energivore ed avviare nel contempo un’impegnativa riconversione sostenibile».

La fabbrica

L’arrivo del metano a Portovesme è atteso con impazienza dall’Eurallumina: dal gas dipende il progetto di rilancio da 300 milioni di euro. Il tramonto dell’ipotesi gasiera non scompone i delegati. «Non siamo mai stati tifosi di una soluzione per partito preso - dice Enrico Pulisci, delegato Filctem Cgil nella Rsa - ci interessa che arrivi il gas in tempi certi. Di certo con tutte le autorizzazioni che sono arrivate, se non ci fosse stata l’impugnazione del Dpcm da parte della Regione ora staremo entrando nel vivo degli investimenti». Il ricorso al Consiglio di Stato sarà discusso a novembre. Si sta lavorando per trovare un’intesa Regione-Governo a breve. «Se ci dev’essere un nuovo Dpcm - dice Simone Zucca, delegato della Femca Cisl nella Rsa - deve arrivare al più presto e fare chiarezza sul gas». Le indiscrezioni dicono, nel nuovo scenario, che una gasiera potrebbe essere ancorata a Porto Torres con una dorsale per far arrivare il gas in tutta l’Isola, con attenzione particolare ai punti strategici, tra cui rientrerebbe il polo industriale di Portovesme. «Quello che ci interessa - dice Davide Boi, delegato Uiltec Uil nella Rsa Eurallumina - è che si definisca una volta per tutte, e senza perdere tempo, quando e come il gas arriverà a Portovesme». Tra i primi ad opporsi al rigassificatore c’è Sardegna Pulita. «Siamo contenti che siano state riconosciute le nostre ragioni - dice Angelo Cremone - si trattava di un progetto a rischio strage, sui cui gravava anche il parere negativo dell’Istituto Superiore di Sanità. La soluzione alternativa dovrà essere sostenibile e compatibile con la salute».

