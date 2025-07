«Il progetto litio qui non può nascere» 

«Continuano a lavorare i fumi di acciaieria, l’elettrolisi è ferma e non c’è alcuna intenzione di far ripartire le linee piombo e zinco. A chiunque a Roma guardi con ottimismo all’ipotesi di avvio progetto litio, ricordo che qui nessuno accetterà mai un nuovo piano industriale dove non ci sono certezze dal punto di vista ambientale e soprattutto occupazionale». Non usa mezzi termini il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori all’indomani dell’audizione alla Commissione Attività produttive della Camera dell’ad di Portovesme srl Davide Garofalo, audizione di cui ha dato notizia la deputata dei Progressisti Francesca Ghirra.

Il progetto

La deputata ha raccontato che Glencore «prevede un nuovo ciclo industriale per la Portovesme srl, con la realizzazione di un hub di trasformazione di 50 mila tonnellate di materiale (corrispondente a circa 600 mila batterie), di cui sarà reciclato circa il 95% con il recupero di litio, nichel, cobalto e manganese. La grafite sarà utilizzata per alimentare i forni Waelz, per i quali al momento viene importato carbone dall’estero, con una ottimizzazione dei processi e la possibilità di sviluppare sottoprodotti chimici che potrebbero generare nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali. Un progetto di economia circolare per un investimento di 400 milioni di euro in attesa delle autorizzazioni del Mase». Ghirra ha anche aggiunto: «Vigileremo sull’evoluzione di questo importante progetto e sulla continuità operativa della Portovesme srl».

Le critiche

Ma il sindaco non ci sta: «Si parla di importante progetto di economia circolare ma tutti noi, e il nostro territorio si è mobilitato per lunghi mesi per gridarlo a gran voce, sappiamo bene che le progetto litio di “circolare c’è ben poco. – dice Atzori – Qui vogliono portare solo rifiuti inquinanti senza portare nuovi posti di lavoro e lasciando a casa le centinaia di operai che già hanno perso il posto. Non è un progetto miracoloso, per anni Regione e Governo hanno detto che le linee strategiche erano piombo e zinco e ora queste certezze sembrano essere state messe da parte. Non ci spaventa il litio ma la black mass con tutte le criticità che il progetto dimostrativo ha celato. Il lavoro si può creare in tanti altri modi, non per forza aggiungendo inquinamento in un’area già fortemente compromessa». Anche dal fronte degli ambientalisti arrivano osservazioni alle dichiarazioni della deputata: «Come parlare di progetto importante? – chiede Angelo Cremone di Sardegna Pulita, una delle associazioni che ha presentato una lunga lista di osservazioni contrarie al progetto litio – come si può acconsentire a un progetto simile in un luogo in cui vige ancora, a causa dell’inquinamento, un’ordinanza che vieta il consumo degli alimenti coltivati in loco a causa dell’inquinamento? Auspichiamo che ci rappresenta la Sardegna a Roma conosca nel dettaglio i rischi che si corrono in quest’area ad alto rischio ambientale».

