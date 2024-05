Il progetto innovativo Metaverso porta nel carcere di Mamone l’assistenza sanitaria a distanza 

La tecnologia va in soccorso di una sanità sempre più a corto di medici e in una realtà penitenziaria marginale come Mamone il progetto innovativo Metaverso è capace di garantire visite e assistenza a distanza ai detenuti. Percorso sperimentale e già promettente, inaugurato ieri alle 10.30 quando Giuseppe Falchi, psichiatra dell’ospedale San Francesco, si collega dalla sala allestita nella Casa di comunità di via Demurtas a Nuoro, indossa il visore e può interloquire con il paziente X, a 54 chilometri di distanza. È la prima volta che in un istituto penitenziario italiano sbarca l’assistenza sanitaria da remoto che non ha bisogno di spostamenti da parte di nessuno, nè degli specialisti nè dei detenuti.

Il progetto

«È un ambiente sicuro, il paziente è totalmente a suo agio. Possiamo garantire visite in tempi veloci e con spese minori», spiega Falchi, uno dei 15 psichiatri che opera nel vasto territorio della Asl 3. A suo fianco un team di tecnici guidati da Daniele Argiolas della società State 1. Per l’occasione i vertici dell’Asl si dividono tra la stanza virtuale di Nuoro e Mamone. «Siamo attenti alla tecnologia, in tutta Italia c’è carenza di psichiatri. Nel carcere c’erano molte richieste per le visite specialistiche», spiega Serafino Ponti, direttore sanitario della Asl 3.

Le esigenze

Il progetto - aggiungono Gianluca Doa e Giuseppe Boi - tiene conto delle esigenze emerse dall’istituto di pena. Il direttore Vincenzo Lamonaca è punto di riferimento fondamentale del progetto. Mamone ospita detenuti con problemi di dipendenze che hanno necessità di assistenza psichiatrica. Non solo: ci sono tante richieste anche per la riabilitazione. La fisiatria sarà perciò il prossimo passo del progetto che punta a migliorare l’efficienza dell’assistenza sanitaria negli istituti di pena, abbattendo le barriere e le liste d’attesa e potenziando le attività specialistiche all’interno del carcere senza incidere sui costi degli spostamenti.

Gli obiettivi

L’avveniristico progetto è frutto della collaborazione tra la Asl 3, il penitenziario di Mamone, lo spin-off accademico Chain Factory dell’Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, e State1, società del settore del Metaverso che ha sviluppato un ambiente virtuale nel quale i detenuti possono incontrare i medici in uno spazio immersivo.

Alessandro Spano, docente dell’Università di Cagliari, vive la prima visita con il Metaverso con grande emozione. Lui è a Mamone, assieme a Lamonaca e Paolo Cannas, dg della Asl 3, che dice: «La direzione strategica aziendale ha da tempo messo in campo un’attività multimediale e digitale all’avanguardia con la telemedicina che ci consente di monitorare nel domicilio 400 pazienti con scompenso cardiaco, con abbattimento dei ricoveri impropri, e non poteva non cogliere le importanti novità della tecnologia sul versante sanitario con un progetto legato a pazienti di cui non sempre ci si ricorda». Il sindacalista Cisl, Giovanni Villa, auspica che il progetto pilota di Mamone venga adottato in tutti i penitenziari sardi.

