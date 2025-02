Il progetto era innovativo, accolto il ricorso contro Argea 

L’Argea non ammette al bando per un finanziamento l’associazione temporanea di scopo Ats “Regeneractive”, composta da apicoltori, agricoltori e produttori caseari con capofila il Consorzio Uno di Oristano (Università, quindi). A detta della Commissione di valutazione, nominata dall’Agenzia regionale di sostegno per l’agricoltura, il progetto risultava “insufficiente” e inadeguato a dimostrare l’innovazione invocata. L’Ats non ci sta e ricorre al Tribunale amministrativo (presidente Plaisant, Gana e Esposito referendari) che accoglie le argomentazioni esposte dall’avvocato Mauro Barberio (studio Barberio-Porcu): l’innovatività del progetto è fuori discussione e l’interesse dei ricorrenti legittimo. Il Tar annulla gli atti e condanna l’Argea a pagare 3.103 euro al consulente tecnico d’ufficio. L’agronomo Ettore Crobu dell’università di Sassari nella perizia spiega cosa si intende per agricoltura rigenerativa: «Utilizzo di tecniche dell’agricoltura biologica, integrata e anche quella dell’agricoltura conservativa». La stessa conclusione a cui era giunto l’avvocato Barberio che in un articolato ricorso aveva fatto riferimento a numerosi pareri che confermano la validità del progetto i cui dati e le applicazioni «risultano importanti per adattare le tecnologie rigenerative a diversi campi tra i quali l’allevamento ovino da latte».

