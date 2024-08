Il progetto dimenticato nel cassetto 

Un progetto per riscoprire i nomi antichi delle vie da affiancare a quelli della toponomastica ufficiale giace in un cassetto del Comune da anni.

A denunciarlo è l’opposizione che si domanda che fine abbia e come mai non sia stato reso pubblico. I gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto vorrebbero conoscere e far conoscere il progetto, sulla denominazione originaria delle vie e degli isolati, i cosiddetti vicinati del centro storico, predisposto dall’associazione “Impari po imparai” nell’ambito del più ampio progetto “identità e valore” dell’assessorato comunale alla Cultura.

L’accusa

«È un lavoro identitario di inestimabile valore per l’alto contenuto conoscitivo che evoca a sé luoghi che si raccontano e si riscoprono. Una vera e propria presa di coscienza, anche culturale per noi cittadini rispetto al recupero della nostra identità che passa attraverso la riscoperta storica, etnografica e linguistica», affermano Michela Vacca e Franco Paderi, capigruppo della minoranza. «Il progetto - proseguono - stante il pregevole e prezioso contenuto, spiace che, a oggi, non sia stato restituito alla popolazione o, quantomeno, presentato al Consiglio».

La spesa

L’opposizione sostiene che il compenso per la prestazione resa sia stato a suo tempo corrisposto.

«Non si intuisce perché ancora non si sia dato corso all’attuazione. Il ritardo non è ragionevole né sotto il profilo meramente economico, visto che si tratta di fondi pubblici, né sotto il profilo della correttezza istituzionale», aggiungono Vacca e Paderi, «un servizio affidato e pagato deve obbligatoriamente proseguire il suo naturale percorso e concludersi con l’attuazione. D’altra parte la sua realizzazione non comporta alcuna modifica alle intitolazioni preesistenti, che saranno unicamente integrate di nuove conoscenze senza ulteriori incombenze per l’anagrafe comunale».

Insomma serve solo una buona dose di volontà. «Tra le altre cose» concludono i consiglieri della minoranza, «potrebbe aprire nuovi scenari di conoscenze divulgazione della nostra storia e delle nostre radici, partendo proprio da una nuova toponomastica che renda onore a nostri illustri concittadini che si sono distinti in vari campi dalla cultura all’imprenditoria. In particolare alle figure femminili».

Il Comune

Per l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, nulla vieta, partendo da quel lavoro, di affiancare l’antica toponomastica a quella attuale. Ma poi precisa: «È un lavoro concluso e non era prevista una retribuzione. Il lavoro, inserito all’interno di Identità e valore, e ancora in mano all’associazione, aveva il solo scopo di far conoscere alla cittadinanza quella che era la toponomastica antica, così da riportare in auge le vecchie strade e rioni di Quartucciu».

