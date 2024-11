Il progetto di orientamento della Caritas per gli studenti 

Torna “10 Storie”, il format realizzato a San Gavino dall’équipe giovani della Caritas di Ales-Terralba. Per il quarto anno consecutivo la Caritas porta avanti una bella collaborazione con gli istituti superiori del territorio che ha permesso di coinvolgere nel progetto di orientamento circa 1.200 studenti delle classi quarte e quinte. «Ci sembra importante – spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Statzu – incontrare i ragazzi in una fase delicata della vita, fatta di scelte determinanti per il futuro, in un momento storico complesso e in una terra in grave crisi economica».

Due gli appuntamenti in programma, il 20 e il 27. Dopo un’attività di gioco e riflessione nei locali del Centro pastorale diocesano di San Gavino, gli studenti incontreranno un ospite famoso che si racconterà al presentatore Alberto Ibba. Nella biblioteca dell’Istituto di Scienze religiose verrà allestito il set televisivo e si registreranno le puntate che poi andranno in onda nel canale Youtube della diocesi e nella pagina Fb della Caritas. Gli ospiti saranno Andrea Vadilonga, imprenditore nel settore dello spettacolo, Gian Giacomo Ibba, presidente Abbi Group e amministratore Crai, Silvana Sardu, chef, e la scrittrice Cristina Caboni. ( g. pit. )

