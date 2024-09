«Il progetto della Giunta non tutela il territorio: Pratobello 24 va avanti» 

Il pensiero è rivolto al 2 ottobre, il giorno in cui le sottoscrizioni per la Pratobello 24 saranno depositate nel tribunale di Cagliari. Nella lunga vigilia i volontari dei comitati che hanno promosso la mobilitazione contro la speculazione energetica si dedicano alle incombenze necessarie per portare a compimento la loro “sfida”. In questi giorni negli uffici dei Comuni ritirano i plichi con le firme certificate sui cui sono state compiute le verifiche sull’effettiva iscrizione dei cittadini, che hanno sostenuto la proposta, nei registri elettorali, condizione imprescindibile per la regolarità formale di tutta la procedura. Ieri a Sestu Davide Meloni, in rappresentanza dei comitati, ha ricevuto dal dirigente dell’ufficio anagrafe tre plichi con i moduli in cui hanno trovato spazio oltre duemila firme. Stessa situazione si ripete in tutti i comuni chiamati a esaminare le sottoscrizioni.

«È un percorso faticoso», spiega Meloni, «tutto questo si aggiunge al lavoro molto proficuo fatto nelle piazze dei paesi dell’Isola per la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini e la successiva raccolta delle firme. Ora la meta si avvicina». I moduli che i comitati ricevono dagli uffici dei comuni verranno trasferiti a Orgosolo, dove la mobilitazione ha avuto inizio. Dal paese del nuorese partiranno alla volta di Cagliari il 2 ottobre. Un “trasporto eccezionale” con le firme dei sardi a sostegno della Pratobello 24, un richiamo, pur in tempi diversi, alla protesta degli orgolesi nel 1969, contro la trasformazione delle loro terre in aree destinate alle esercitazioni militari. «Abbiamo deciso – chiarisce Meloni – di portare i documenti a Orgosolo, cuore della mobilitazione, punto di partenza del nostro cammino».

La lunga vigilia sarà caratterizzata anche da iniziative che i comitati organizzeranno in diversi territori dell’Isola per ribadire la loro opposizione all’eolico e al fotovoltaico senza regole e a scelte calate dall’alto. Maria Grazia Demontis, in rappresentanza del comitato della Gallura, una delle anime della mobilitazione, esprime forti perplessità sul disegno di legge sulle aree idonee, appena approvato dalla Giunta regionale («non ci piace perché non tutela il territorio») e mette in evidenza la necessità di tenere alto il livello di attenzione sui rischi legati all’assalto eolico. «Pianteremo un albero per ogni firma raccolta. Abbiamo in mente una Sardegna che si sviluppa con il paesaggio e le risorse ambientali, diversa da quella pensata dagli speculatori».

